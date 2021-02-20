Gündem Balıkesirde patron dehşeti Bıçakla kovalayıp üzerine araba sürdü
BALİKESİR

Balıkesir'deki mermer fabrikasında patron dehşeti: Bıçakla kovalayıp üzerine araba sürdü

Balıkesir'de patron dehşeti: Bıçakla kovalayıp üzerine araba sürdü

Balıkesir'in Marmara Adası'nda faaliyet gösteren mermer fabrikasında patron dehşeti yaşandı. Patronu Fatih U.'nun kendisini bıçakla kovaladığını ve üzerine araba sürdüğünü iddia eden Maden Mühendisi Canan T. yaşadığı şiddeti anlattığı videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı. Olay günü Fatih U.'nun Canan T.'yi bıçakla kovalaması ve üzerine arabayı sürmesi de güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Olay günü Fatih U.'nun Canan T.'yi bıçakla kovalaması ve üzerine arabayı sürmesi de güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay günü Fatih U.'nun Canan T.'yi bıçakla kovalaması ve üzerine arabayı sürmesi de güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 13 Şubatta Balıkesir Marmara Adası'nda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre mermer fabrikasında çalışan Canan T. ve patronu Fatih U. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Fatih U., Canan T.'yi önce darp etti, ardından da bıçakla kovaladı. Fabrikadan koşarak uzaklaşan Canan T., hastaneden darp raporu aldı.

Patronu tarafından şiddet gören Maden Mühendisi Canan T.

"BÜTÜN KAPILARI KİTLEDİ. BANA YUMRUK ATTI"

Yaşadıklarını anlatan Maden Mühendisi Canan T., "Çalıştığım yerdeki patronum tarafından saldırıya uğradım. Şu anda kolum alçıda. Marmara Adası'nda bulunan bir mermer fabrikasında çalışıyorum. Önceki gün tartıştık. Tartışmamızın ardından sonraki gün beni fabrikada yalnız yakaladı. Bütün kapıları kilitledi. İlk önce bana yumrukla saldırdı. Sonrasında yere yatırdı. Oradan zorla kaçtım. Onun dayısı camları kırıp beni kurtardı. Fabrikanın önünde çamurlara düştüm. Arabayı üstüme sürdü beni öldürmek için. Beni bıçakla kovaladı. Fabrikanın içerisine girdim. İşçiler beni onun elinden alamadı. Şu an savcılık onu serbest bırakmış. Ben burada rapor almaya çalışıyorum" dedi. Canan T.'nin avukatı Güven Kuzu, "Müvekkilim çalışmış olduğu iş yerinde bir odaya kapatılarak patronu tarafından acımasız bir şekilde dövülmüştür. Yüzüne yumruk atılmış, saçından çekilerek sürüklenmiş, kolu kırılmış ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar mevcuttur" diye konuştu.

olay günü Fatih U.'nun Canan T.'yi bıçakla kovalaması ve üzerine arabayı sürmesi de güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Canan T. koşarak uzaklaşırken, Fatih U. olduğu belirtilen kişi de bıçakla Canan T.'nin peşinden koştuğu görülüyor. Canan T., bir süre koştuktan sonra 2 kere yere düşüyor, bu arada Fatih U. araca binerek Canan T.'nin üzerine doğru araba sürmesi de kameralara yansıyor. Diğer bir görüntüde Fatih U. kapıları tek tek kontrol edip, kilitlediği ve ardından Canan T.' nin kaçtığını anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay günü Fatih U.'nun Canan T.'yi bıçakla kovalaması ve üzerine arabayı sürmesi de güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan anlardan birisi de Fatih U'nun dayısı olduğu söylenen bir kişinin cama omuz atarak kırması ve Fatih U.'yu durdurması da yer alıyor.

olay günü Fatih U.'nun Canan T.'yi bıçakla kovalaması ve üzerine arabayı sürmesi de güvenlik kamerasına yansıdı.

olay günü Fatih U.'nun Canan T.'yi bıçakla kovalaması ve üzerine arabayı sürmesi de güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir'de maden mühendisi kadın dehşeti yaşadı: Bıçakla kovaladı üzerine araba sürdü
OYNAT 00:59
Balıkesir'de maden mühendisi kadın dehşeti yaşadı: Bıçakla kovaladı üzerine araba sürdü
Balıkesir Marmara Adası'nda mermer fabrikasında çalışan Maden Mühendisi Canan T., patronu Fatih U. tarafından darp edildiğini, patronunun kendisini bıçakla kovaladığını ve üzerine araba sürdüğünü iddia etti. Canan T., yaşadığı şiddeti anlattığı videoyu da sosyal medya hesabından paylaşırken, olay günü Fatih U.'nun Canan T.'yi bıçakla kovalaması ve üzerine arabayı sürmesi de güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'de korkunç cinayet: Genç kızın cansız bedeni ormanlık alanda battaniyeye sarılı olarak bulundu
GÜNDEM
İzmir'de korkunç cinayet: Genç kızın cansız bedeni ormanlık alanda battaniyeye sarılı olarak bulundu
Abone Ol Google News
Ayda 45 bin TL kazanıyor

Ayda 45 bin TL kazanıyor

Hobi olarak üretime başladı şimdi talebe yetişemiyor.
Kod adı: Yusuf ve Asaf

Kod adı: Yusuf ve Asaf

​KKTC'de yakalanan FETÖ'cü itirafçı oldu.
Türkiyeye getiriliyor ​

​Macaristan'da arama yapılan bir araçtan çıktı

Bıçakla kovalayıp üzerine araba sürdü
Türkiye'de üretildi!

Türkiye'de üretildi!

Beyoğlu yeni araçlar ile 'Kademe' atladı.

Etkili olan kar yağışları sonrası yüzde 50'yi aştı.

PKK'ya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

​Lojistik yapılanması çökertildi: 285 sığınak imha edildi

Sürpriz açıklama sonrası hazırlıklara başladılar.

Fiyatı üçe katlanıyor

Fiyatı üçe katlanıyor

​Hamside denizden tezgaha şaşırtan fiyat farkı.
İlk Ayasofya

İlk Ayasofya

​Tam bin 600 yıldır ayakta.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.