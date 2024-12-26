Balıkesir’deki patlamada 10 gözaltı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde 11 çalışanın hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı ZSR Patlayıcı Sanayi AŞ.’ye ait mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç fabrikadaki patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaralananların tedavisinin sürdüğünü anlatan Tunç, “Patlamanın ardından devletimizin tüm kurumları harekete geçti. Soruşturmalar başladı. Bir başsavcımız, bir başsavcı vekilimiz ve 4 savcımızla beraber soruşturmayı yürütüyor” diye konuştu.

7 KİŞİLİK BİLİRKİŞİ HEYETİ

Bakan Tunç, kolluk güçleriyle delillerin toplanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini, ifadelerin alındığını belirterek, “Bilirkişi heyeti tayin edildi. Kimya, makine, iş güvenliği, jeofizik mühendisi, elektrik ve bomba imha uzmanlarından oluşan 7 kişilik bilirkişi, şu anda incelemelerini sürdürüyorlar ve bu incelemeler neticesinde bir rapor hazırlayacaklardır” dedi. Bilirkişi raporu ortaya çıktıktan sonra asıl kusurlu kişilerin belli olacağını vurgulayan Tunç, “Şu anda tedbiren, ifadeler doğrultusunda ve ilk tespitlere göre, kazaya neden olduğu ve ihmali olduğu düşünülen kişilerle ilgili olarak,

10 kişi gözaltında” dedi.

BÜTÜN DETAYLAR İNCELENECEK

Tunç, “Kazanın bütün detayları incelenecek. İş yerinin önceki durumu, bundan sonraki çalışmaları, önceki kazanın sebebi neydi? Soruşturması nasıl neticelendi? Tüm bunlar elbette ki detaylı bir şekilde incelenecek. İş yeri kameraları, çevredeki tüm kamera kayıtları ve tüm teknik veriler şu anda adliye tarafından el konulmuş durumda” ifadelerini kullandı.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILAR

Patlamada hayatını kaybedenlerin cenazeleri gözyaşları içinde toprağa verildi. Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler, Balıkesir'e getirildi. Yaklaşık 3 yıldır mühimmat fabrikasında çalıştığı öğrenilen Tuğba Demir (21), evli ve bir çocuk sahibi Muhammet Ergin (34), 2 çocuk annesi Müberra Sönmez (45), Elif Özgür (19), Seçil Çapa (24), Selin Karanlıkoğlu, Tuğba Sert'in (41), Özlem Özçakır (33), Çetin Karamüftüoğlu (38) ve Seda Akın’ın (35), cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

HESAP VERECEKLER

Evli ve 2,5 yaşında bir çocuk sahibi Enes Kırmızı (28) için Altay Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde eşi Feyza Kırmızı, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kırmızı, “Sana bunu yaşatanlar hesabını verecek. 4 haftadır makinenin bozuk olduğunu söylüyordun. Tamir edip edip çalıştırdılar. Ben senin ruhunu sevdim, ruhun hep benimle olacak” dedi.







