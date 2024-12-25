Mermi fabrikasında patlama: 11 işçi hayatını kaybetti

Balıkesir’de faaliyet gösteren ZSR Patlayıcı Sanayi AŞ’ye ait mühimmat üretim fabrikasında yaşanan patlamada 11 işçi öldü, 7 işçi ise yaralandı. Karesi ilçesine bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi’nde faaliyet gösteren firmanın kapsül üretimi yapılan bölümünde dün sabah 08.25’te henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) itfaiye, jandarma, polis, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

8 DAKİKADA MÜDAHALE

Patlamadan sonra çıkan yangına olay yerine 8 dakika sonra gelen itfaiye müdahale etti. Alevlerin söndürülmesiyle birlikte patlamanın neden olduğu manzara tam olarak ortaya çıktı. Fabrikanın çatısının havaya uçarken, çevrede barut, macun ve kimyasal maddeler göze çarptı. Fabrikanın birçok yeri harabeye döndü. Patlama sırasında güvenlik kamerasının çalışmadığı öğrenilirken, fabrikanın girişinde itibaren üretim, depolama ve benzeri odaların bulunduğu belirtildi.

FELAKET YAŞANABİLİRDİ

Üretimi yapılmış binlerce merminin bulunduğu alanın zarar görmemesi büyük bir faciayı önledi. Fabrikada çalışan bir yetkili, “Paketlenmiş mermiler patlasaydı, 10 kilometrelik alan etkilenebilirdi. Belki Afyon’daki patlamadan daha etkili bir patlama olacaktı. Can kaybı aratabilirdi” dedi.

Tuğba Demir, Tuba Sert.

10 YIL ÖNCE DE PATLAMIŞ

Patlamanın yaşandığı fabrikada benzer bir olayın 3 Haziran 2014 tarihinde de meydana geldiği öğrenildi. O tarihte yaşanan olayda 5’i kadın 6 işçi yaralanmıştı. Yapılan araştırmalarda patlamanın 3 gram av barutunun patlaması sonucu yaşandığı öğrenildi. O tarihteki patlamanın güvenlik kameralarına yansıdığı anlarda ise çalışanların patlamaya anında müdahale ettiği görüldü.

SABOTAJ İHTİMALİ YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan olay yerine gitti. Bakan Yerlikaya, incelemenin ardından açıklamalarda bulundu. Patlamanın sebebinin henüz bilinmediğini vurgulayan Yerlikaya, “Patlamada 8’i kadın olmak üzere 11 işçi vefat etti, 7 kişi ise yaralandı. Yaralıların durumları iyi hayati tehlikesi yok” şeklinde konuştu. Yerlikaya, “Patlamayla ilgili sabotaj ihtimali yok. Cumhuriyet Başsavcılığı ve güvenlik birimlerince titiz bir çalışma yürütülüyor. 7 uzmandan oluşan bir bilirkişi heyeti fabrikada çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Seçil Çapa, Seda Akın, Selin Karanlıkoğlu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını, 1 başsavcı vekili koordinesinde 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi. Bakan Tunç ayrıca, soruşturma kapsamında patlamanın nedenini belirlemek amacıyla kimya, makine, iş güvenliği, jeofizik mühendisinden oluşan uzman bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini ifade etti.

Çetin Karamüftüoğlu, Elif Özgür, Enes Kırmızı.

CENAZELER ADLİ TIP’TA

Patlamada hayatını kaybedenlerin; Tuğba Demir (21), Çetin Karamüftüoğlu (38), Muhammet Ergin (34), Özlem Özçakır (33), Tuba Sert (41), Enes Kırmızı (28), Seda Akın (35), Seçil Çapa (24), Müberra Sönmez (45), Selin Karanlıkoğlu (27) ve Elif Özgür (19) olduğu belirlendi. 11 kişinin naaşları, Bursa Adli Tıp Kurumu’na getirildi. 3 ambulansla, jandarma eşliğinde getirilen cenazelerin kesin ölüm sebepleri, yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak. Hayatını kaybedenlerin yakınları Adli Tıp'ın önüne geldi. Aileler beklerken gözyaşlarına hakim olamadı.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından patlamaya dair mesaj yayımladı. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Kardeşlerimizin hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duydum. Patlamaya ilişkin tüm kurumlarımızdan bilgi alarak tüm yönleriyle gerekli tahkikatın derhal başlatılması talimatını verdik. Vefat eden kardeşlerime Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı niyaz ediyor, yaralılarımıza

acil şifalar diliyorum. Balıkesir’imizin, milletimizin başı sağ olsun."







