Balina James İstanbul’da yakalandı

ABD ve Finlandiya’da 1 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı yapan ve "Balina James olarak anılan ABD vatandaşı Richard James Schueller İstanbul’da yakalandı. MİT ve emniyetin operasyonu ile paketlenen Schueller’le bağlantılı 15 adreste milyonlarca dolar para, değerli saate ve silahlar ele geçirildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Edinilen bilgiye göre 1979 doğumlu "Balina James" lakaplı ABD vatandaşı Richard James Schueller ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından 1 milyar dolarlık kripto vurgunu yapmakla suçlanıyor ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu. İnterpol kayıtlarında Balina’nın sadece Finlandiya’da suçtan 280 milyon avro kazanç sağlayıp vergi kaçırdığı ve 4 yıl hapis cezasıyla yargılandığı belirtildi. Kayıtlarda Schueler’in Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunduğu ifade ediliyordu. MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Schueler ve eşi Alina Kara’nın İstanbul’da olduğunu, Beşiktaş’taki Çiftçi Towers’ta bir dairede kaldığını belirledi.

Şüphelinin eşi adına kayıtlı 9 araca el konuldu.

EMEKLİ ASKER VE POLİSLER KORUYORDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda Schueller’le bağlantılı diğer adresler de tespit edildi ve çarşamba günü operasyon için düğmeye basıldı. Sabah saat 05.00 sıralarında belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Schueler ile eşi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin kullanımında olduğu belirlenen Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer ilçelerindeki toplam 15 adrese daha baskın düzenlenerek ara yapıldı. Operasyonlarda Balina James’in korumalığı yapan Türk vatandaşı emekli polis memurları İ.A. ve Ü.A. ile emekli astsubay S.İ. gözaltına alındı.

UZUN NAMLULU SİLAH DA VAR

Adreslerde yapılan aramalarda 7 milyon 150 bin dolar ve 160 bin TL nakit para ile 6 kripto varlık soğuk cüzdanı, 4 uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız tabanca, bin 400 mermi, 11 bilgisayar kasası, 12 dizüstü bilgisayar, 19 harici disk, 46 USB bellek, 19 ekran kartı ve 29 cep telefonu ile birlikte çok sayıda lüks marka çanta, saat, mücevherat ve elektronik materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Zanlılar ile ilgili yürütülen tahkikatın devam ettiği aktarıldı.

TÜRKİYE SUÇLULARIN SIĞINAĞI OLMAYACAK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, şüphelilere ilişkin adli işlemlerin ve ele geçirilen materyallere yönelik incelemelerin devam ettiğini bildirdi. Türkiye’nin adaletten kaçmak isteyen kişiler için güvenli bir liman olarak görülmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Gürlek, “Ülkemizin güvenliğini korumaya, sınır aşan suçlarla mücadelede uluslararası iş birliğimizi daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

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