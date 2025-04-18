Balkondan tüfekle havaya ateşe açıp kendini eve kilitledi: 3 saatin sonunda ikna oldu

Kayseri'de N.D.'nin balkona çıkıp tüfekle havaya ateş açması üzerine çevredekiler polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis N.D.'ye kapıyı açması için uyarıda bulundu. Kendisini eve kilitleyen N.D., polise kapıyı açmadı. Bunun üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmasının ardından N.D., evden çıkarılarak gözaltına alındı.