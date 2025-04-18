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Balkondan tüfekle havaya ateşe açıp kendini eve kilitledi: 3 saatin sonunda ikna oldu

Balkondan tüfekle havaya ateşe açıp kendini eve kilitledi: 3 saatin sonunda ikna oldu

08:1618/04/2025, Cuma
DHA
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Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.
Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

Kayseri'de, balkondan tüfekle havaya ateş açıp, polisin gelmesiyle kendisini eve kilitleyen N.D. (55), 3 saat süren ikna çalışmasının ardından evden çıkarılarak gözaltına alındı.

Kayseri'de N.D.'nin balkona çıkıp tüfekle havaya ateş açması üzerine çevredekiler polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis N.D.'ye kapıyı açması için uyarıda bulundu. Kendisini eve kilitleyen N.D., polise kapıyı açmadı. Bunun üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmasının ardından N.D., evden çıkarılarak gözaltına alındı.



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