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Kendisini taciz ettiğini iddia ettiği arkadaşını öldürdü: 'Cinler bana musallat olmuştu'

Kendisini taciz ettiğini iddia ettiği arkadaşını öldürdü: 'Cinler bana musallat olmuştu'

17:0217/04/2025, Perşembe
IHA
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Antalya'da, birkaç gündür evinde kalan arkadaşı Ferhat Topçu'yu kendisini taciz ettiği iddiasıyla tabancayla vurup, öldürdü.
Antalya'da, birkaç gündür evinde kalan arkadaşı Ferhat Topçu'yu kendisini taciz ettiği iddiasıyla tabancayla vurup, öldürdü.

Antalya'da evinde misafir olarak kalan arkadaşını kendisine tacizde bulunduğu iddiasıyla silahla vurarak öldürdü. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Katil zanlısı H.K., polisteki ifadesinde "Arkadaşım bende kalıyordu. Madde aldım sabaha karşı. Cinler bana musallat olmuştu, bedenimi ele geçirdiler." dedi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2870/1. Sokak'ta sabaha karşı saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.T. (29) birkaç gün önce arkadaşı H.K.'nin (26) evine gelerek kalmaya başladı. Gece saatlerinde uyuşturucu madde kullanan H.K., çıkan tartışma sonrası evdeki tabancayla arkadaşını başından, karın bölgesinden ve kolundan vurarak yaraladı.


Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan F.T., ambulansla kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahsın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Gözaltına alınan H.K. ise, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen H.K., daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli, sağlık kontrolü sırasında basın mensuplarının yönelttiği sorulara cevap vermedi. Olayda kullanılan tabanca ise polis ekiplerince incelemeye alındı.

Zanlı H.K.'nın arkadaşının kendisine tacizde bulunduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


'CİNLER BANA MUSALLAT OLMUŞTU'


Birkaç gündür evinde kalan arkadaşı Ferhat Topçu'yu kendisini taciz ettiği iddiasıyla tabancayla vurup, öldüren H.K., polisteki ifadesinde "Arkadaşım bende kalıyordu. Madde aldım sabaha karşı. Cinler bana musallat olmuştu, bedenimi ele geçirdiler. Olayın nasıl gerçekleştiğini bilmiyorum ama arkadaşımı ben vurdum. Suçlamaları kabul ediyorum" dedi. H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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