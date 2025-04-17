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İtalya'da şiddetli yağış akarsuların taşmasıyla sele neden oldu

İtalya'da şiddetli yağış akarsuların taşmasıyla sele neden oldu

16:2917/04/2025, Perşembe
DHA
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Emilia-Romagna Bölgesi'nde ise yarın için ‘kırmızı' kodlu uyarı verildiği açıklandı.
Emilia-Romagna Bölgesi'nde ise yarın için ‘kırmızı' kodlu uyarı verildiği açıklandı.

İtalya'nın kuzeybatısındaki Piyemonte Bölgesi'nde etkili olan aşırı yağışların, bölgede çok sayıda akarsuyun taşmasına ve sele neden olduğu bildirildi.

İtalya'nın Piyemonte Bölgesi'ndeki bütün akarsuların seviyesinin ‘endişe verici' düzeye ulaştığı ve 100 kadar beldede taşkın riski uyarısı verildiği belirtildi. Yetkililer, şiddetli rüzgar sebebiyle Milano, Piacenza ve Roma gibi pek çok kentte ağaçların devrildiğini duyurdu. Daha önce sel ve taşkınların yaşandığı Emilia-Romagna Bölgesi'nde ise yarın için ‘kırmızı' kodlu uyarı verildiği açıklandı.



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