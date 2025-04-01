Komşu'yu sel vurdu: Silahlı Kuvvetler hazır duruma geçti

Yunanistan'ın Kiklad Adaları'nda hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağış, sel ve maddi hasara yol açtı. Yunanistan Silahlı Kuvvetleri de acil durumlara müdahale için hazır duruma geçti.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Ege Denizi'ndeki Kiklad Adaları şiddetli yağışa maruz kaldı.
Kiklad Adaları'na bağlı Paros, Mikonos ve Siros da şiddetli yağıştan etkilendi.
Paros'ta, şiddetli yağışın neden olduğu selde, çok sayıda araç sular altında kaldı ve geniş çaplı maddi hasar meydana geldi.
Ordu hazır duruma geçti
Araç trafiğinin yasaklandığı Paros'ta selde mahsur kalan 13 kişi kurtarılarak güvenli bölgelere nakledildi.
Yunanistan Silahlı Kuvvetleri de acil durumlara müdahale için hazır duruma geçti.
Bu arada, şiddetli yağış nedeniyle Paros, Mikonos, Rodos ve Sömbeki adalarındaki okullarda yarın eğitime ara verileceği bildirildi.