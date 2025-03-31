Miçotakis'ten İsrail'e ziyaret: Akdeniz'de ortaklık vurgusu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bölgesel konuları ele almak üzere dün İsrail'e gitti. Miçotakis, burada Isaac Herzog ve Netanyahu ile görüştü. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik bağlar, savunma iş birliği ve enerji koordinasyonunu güçlendirmenin yollarının görüşüldüğü bildirildi.

Herzog, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan ve İsrail'in Akdeniz'deki ortak ülkeler olduğunu söyledi. Herzog, Yunanistan'ın Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için İsrail ile dayanışma gösterdiğini belirterek, bu destek için teşekkür etti.

Miçotakis ve Netanyahu'nun görüşmesinde ise Doğu Akdeniz ile Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.











