Yunan lobisinden Trump'a 'Türkiye' mektubu: Sizden 3 ricamız var

Kathimerini'nin internet gazetesi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile görüşmesini "Belirsizlik devam ediyor: Ankara'nın F-35 süreci" başlığıyla manşete taşıdı.





'Beyaz Saray, tek bir kişiden ibaret'

Haberde "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rubio ile F 35 konusunu ve CAATSA yaptırımlarını tekrar gündeme getirdi" ve "Trump'ın danışmanları, kapalı kapılar ardında muhataplarına savaş uçaklarının satışının kolay ilerlemeyeceğine dair güvence veriyor" ifadeleri yer alırken son kararın Trump'ın elinde olduğu vurgulanarak şunlar söylendi:





"Son karar Trump'ın elinde: Washington'da artık 'Beyaz Saray, tek bir kişiden ibaret' anlayışı hakim. Dolayısıyla nihai karar Trump'a ait."





İSRAİL DETAYI

Haberde ayrıca Trump yönetimi ile yakın olan İsrail'in de kararda etken olabileceği belirtilerek "İsrail'in ana argümanı, Suriye'deki gelişmeler nedeniyle Türkiye'nin artık 'İsrail ile sınır komşusu' haline geldiği ve Türkiye'ye bu denli ileri askeri teknoloji verilmesinin İsrail'in ulusal güvenliğine büyük tehdit oluşturacağı yönünde" ifadelerine yer verildi.

TRUMP'A MEKTUPTA NELER VAR?

Amerikan Helenik Enstitüsü (AHI), Donald Trump’a gönderdiği bir mektupla, CAATSA yaptırımları, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programı ve S-400'ler gündeme geldi.





Mektupta 'sizden talep ediyoruz' denilerek şu üç talep yer aldı:

-Türkiye'nin F-35 Ortak Taarruz Uçağı programına yeniden katılmasına izin verecek herhangi bir adıma kesin bir şekilde karşı çıkmanız,

-Türkiye'yi S-400 sistemini kaldırmaya teşvik etmeye devam etmeniz. (Bu, bu taviz dolayısıyla değil, başından beri ABD'nin çıkarlarına aykırı olan bu sistemin edinilmesinin yanlış bir karar olmasından ötürü yapılmalıdır)

-Türkiye'ye CAATSA yasası kapsamında uygulanan yaptırımların kaldırılmasına karşı çıkmaya devam etmeniz.





Kathimerini'nin haberine göre enstitü mektupta "Ankara'nın S-400 Rus hava savunma sistemini terk etmesi durumunda bile Türkiye’nin F-35 programına geri dönmesine kesin bir dille karşı çıktığını belirtiyor."





'TRUMP ÇÖZÜM ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR'

Trump ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinin ardından Fox News, ABD hükümetinin S-400 meselesinde uzlaşmacı bir çözüm üzerinde çalıştığını belirten bir iddia yayınlamıştı. Olası senaryolar arasında S-400 sisteminin kısmen sökülmesi veya bir Amerikan askeri üssüne taşınması gibi seçenekler yer alıyor.

1974'TE SİLAH AMBARGOSU KARARI ALDIRMIŞLARDI

Amerikan Helenik Enstitüsü, 1 Ağustos 1974'te, ABD Hazine Bakanlığı Müsteşarı Eugene Rossides tarafından Türkiye'nin Kıbrıs Harekatı'na tepki olarak kuruldu.





Enstitünün baskıları sonucunda, Aralık 1974'te ABD Kongresi, Türkiye'ye karşı bir silah ambargosu kararı aldı. Aynı ayda, Enstitü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik 25 milyon dolarlık bir kongre yardım paketi başlattı.



