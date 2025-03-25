Yeni Trump yönetimine ilk ziyaret: Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio arasındaki görüşme, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda başladı. Fidan'ın ikili ilişkiler, Suriye, Filistin, Ukrayna, CAATSA, F-35 projesi gibi başlıklar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretiyle ilgili görüşmelerde bulunması bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Vaşington'daki ABD Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.
Toplantı öncesi kameralar karşısında el sıkışan bakanlar, basın mensuplarına poz verdikten sonra görüşmeyi gerçekleştirecekleri salona geçti.
Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine değinilmesi, insani yardımlar ve yeniden inşa konularında Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğinin kaydedileceği görüşmede, DEAŞ'la mücadele ve kampların güvenli yönetimi konusunda eşgüdüm yapılması gerektiği ifade edilmesi planlanıyor.
Görüşmede, "SDG" çatısı altındaki PKK/YPG unsurlarının tasfiyesi başta olmak üzere, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanacak.
CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde çalışmalara başlanmasının ve Türkiye'nin F-35 programına dönüş sürecinin yeniden ele alınmasının öneminin vurgulanacağı görüşmede, savunma sanayisinde tedarik süreçlerinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiği aktarılacak.
Görüşmede, savunma sanayisinde işbirliği gibi konuların jeopolitik gerçeklerle uyumlu bir mecraya sokulması gerektiği hatırlatılarak, bu tip adımlar sayesinde ticaret hacminde 100 milyar dolar hedefine ulaşılması için somut ilerleme sağlanabileceğinin belirtilmesi öngörülüyor.