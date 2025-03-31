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Miçotakis'in İsrail ziyareti ülkesinde büyük tepki çekti: Utanç verici

Miçotakis'in İsrail ziyareti ülkesinde büyük tepki çekti: Utanç verici

18:5131/03/2025, Pazartesi
G: 31/03/2025, Pazartesi
AA
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Netanyahu ve Herzog ile görüştü.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Netanyahu ve Herzog ile görüştü.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in İsrail ziyareti ülkesinde infiale neden oldu. Yunanistan'daki muhalefet partileri Miçotakis'in ziyaretine tepki göstererek provokatif bir hareket olarak değerlendirerek, "Bu ziyarette Gazze'deki soykırımı göz ardı etmektedir." ifadelerini kullandı. Miçotakis'in ziyaretinin utanç verici olduğu ve Başbakan'ın tarihin yanlış tarafında durduğu ve en karanlık sayfalara suç ortağı olduğu da kaydedildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis
'in, dün İsrail'e yaptığı ziyarete ülkedeki muhalefet partilerinden tepki geldi.

"Gazze'deki soykırımı göz ardı ediyor"

Muhalefet partisi Radikal Sol İttifak'tan (SYRIZA) yapılan yazılı açıklamada, Miçotakis'in İsrail ziyaretine ilişkin "Ciddi eksikliklerin ve jeopolitik çıkmazın devamı olarak provokatif bir harekettir. Miçotakis, ateşkesin bozulduğu ve İsrail'in saldırılarının yeniden başladığı bir dönemde, bu ziyarette Gazze'deki soykırımı göz ardı etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"Utanç verici"

Yunanistan Komünist Partisinin (KKE) yazılı açıklamasında ise "
Miçotakis, katil devletle askeri işbirliğini derinleştirmek için katil Netanyahu ile görüştü.
" yorumu yapılarak, ziyaret için "
utanç verici
" değerlendirmesinde bulunuldu.

"Tarihin en karanlık sayfalarına suç ortağı oluyor"

Yeni Sol Partisi de yaptığı yazılı açıklamada, ziyaret için "Kiryakos Miçotakis, tarihin yanlış tarafında durmaktadır ve en karanlık sayfalara suç ortağı olmaktadır." ifadesini kullandı.

Miçotakis, dün İsrail'e yaptığı ziyarette, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.



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#Kiryakos Miçotakis
#YUNANİSTAN
#ziyaret

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