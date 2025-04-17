Kötü koku yayılan evden çıkanlar şok etti

Adrese sevk edilen Tuşba Belediyesine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yaşlı çiftin yaşadığı evde temizlik çalışması yaptı.

Çıkan çöpler, kamyonlara yüklenip Katı Atık Merkezine götürüldü. Belediyenin misafir ettiği çift, daha sonra evlerine bırakıldı. Mahalleli, evi temizleyen ekiplere teşekkür etti.