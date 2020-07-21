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Gündem Baraj boşaltılacak 5 Ocak tarihinden bu yana kayıp olan Gülistan için Bakan Soylu talimat verdi
TUNCELİ

Baraj boşaltılacak: 5 Ocak tarihinden bu yana kayıp olan Gülistan için Bakan Soylu talimat verdi

Tunceli’de 5 Ocak’tan bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun ailesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Abla Aygül Doku, “Bakan Soylu, Dinar Köprüsü çevresindeki bütün suyun kurutulacağını ve bu sürecin 15 gün içinde tamamlanacağını bize söyledi” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gülistan Doku
Gülistan Doku

Tunceli’de, ocak ayında ailesinin, hakkında kayıp ihbarında bulunduğu üniversite öğrencisi Gülistan Doku, ekiplerce 198 gündür yapılan çalışmalara rağmen halen bulunamadı. Gülistan’dan gelecek haberi bekleyen Doku ailesini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’ya davet ederek, bir görüşme yaptı. Perşembe günü Gülistan’ın ailesiyle bir araya gelen Bakan Soylu, genç kız için arama çalışmalarının sürdürüldüğü Uzunçayır Baraj Gölü’nün boşatılacağını aileye aktardı. Bakan Soylu ile yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Gülistan’ın ablası Aygül Doku, “Bakan Soylu, Dinar Köprüsü çevresindeki bütün suyun kurutulacağını ve bu sürecin 15 gün içinde tamamlanacağını bize söyledi” dedi.

Uzunçayır Baraj Gölü

ABAROK’A YURT DIŞI YASAĞI KONULDU

  • Sular çekildikten sonra kardeşinin orada olup olmayacağının netleşeceğini ifade eden Aygül Doku, Gülistan’ın orada bulunamaması halinde cinayet şüphelerinin kuvvetleneceğini söyledi. Doku, Bakan Soylu’nun, Gülistan’ın arkadaşı Rus uyruklu Zaynal A. için yurt dışı yasağı konulduğunu söylediğini de belirterek, “Bakan Soylu, bunun üzerine cinayet ile ilgili durumun üzerinde de durdukların söyledi” diye konuştu.

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