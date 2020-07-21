Baraj boşaltılacak: 5 Ocak tarihinden bu yana kayıp olan Gülistan için Bakan Soylu talimat verdi

Tunceli’de, ocak ayında ailesinin, hakkında kayıp ihbarında bulunduğu üniversite öğrencisi Gülistan Doku, ekiplerce 198 gündür yapılan çalışmalara rağmen halen bulunamadı. Gülistan’dan gelecek haberi bekleyen Doku ailesini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’ya davet ederek, bir görüşme yaptı. Perşembe günü Gülistan’ın ailesiyle bir araya gelen Bakan Soylu, genç kız için arama çalışmalarının sürdürüldüğü Uzunçayır Baraj Gölü’nün boşatılacağını aileye aktardı. Bakan Soylu ile yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Gülistan’ın ablası Aygül Doku, “Bakan Soylu, Dinar Köprüsü çevresindeki bütün suyun kurutulacağını ve bu sürecin 15 gün içinde tamamlanacağını bize söyledi” dedi.
ABAROK’A YURT DIŞI YASAĞI KONULDU
- Sular çekildikten sonra kardeşinin orada olup olmayacağının netleşeceğini ifade eden Aygül Doku, Gülistan’ın orada bulunamaması halinde cinayet şüphelerinin kuvvetleneceğini söyledi. Doku, Bakan Soylu’nun, Gülistan’ın arkadaşı Rus uyruklu Zaynal A. için yurt dışı yasağı konulduğunu söylediğini de belirterek, “Bakan Soylu, bunun üzerine cinayet ile ilgili durumun üzerinde de durdukların söyledi” diye konuştu.