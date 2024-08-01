Barınaklara 'yaşam' dokunuşu

Başıboş köpeklerin sokaklardan toplatılmasını amaçlayan yasal düzenlenmenin yürürlüğe girmesine paralel olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerekli mevzuat düzenlemelerini devreye alacak.

İLK ETAPTA 2 MİLYON KÖPEK

AK Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre; Tarım ve Orman Bakanlığı, yerel yönetimlere göndereceği yeni yönetmelikte barınak kapasitesinin artırılmasını isteyecek. Türkiye'de hali hazırda 105 bin kapasiteli 300'den fazla barınak var. İlk etapta bu barınak kapasitesinin 2 milyona çıkarılması amaçlandı. Bu çerçevede, 4 yılın sonunda 4,5 milyon köpeğin barınaklara toplanması sağlanacak. Onay için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a gönderilen yasada, yerel yönetimlere 31 Aralık 2028'e kadar hayvan bakımevlerinin popülasyonun tümüne yetecek kapasiteye ulaştırılması şartı getirildi.

KAPASİTE GENİŞLETİLECEK

Yine Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanacak yönetmeliğe göre, hayvanların daha rahat, daha sağlıklı, daha hijyenik ve daha güvenli ortamlarda yaşamaları için bakımevi ve barınakların şartlarının iyileştirilmesi sağlanacak. Barınak kapasitesi genişletileceği için bakanlık bakımevlerinin personel sayısı da artırılacak. Yine yeterli nüfusu 25 bin üstünde olan tüm yerleşimlerde barınak ve bakımevi kurulması şartı getirileceği için belediyelerin yeterli sayıda veteriner hekim istihdamın edilmesi de istenecek.

DENETLEME VE RAPORLAMA

Aşı kullanımı ve kısırlaştırmada uyulacak şartlar yeniden gözden geçirilerek, popülasyonun kısa sürede aşılanması sağlanacak. Hangi türlerin kısırlaştırmada öncelik taşıyacağı da yönetmelikt e yer alacak. Denetleme ve raporlama süreçleri de yönetmelikte kendine yer bulacak.

BARINAK DESTEĞİ İÇİN BELGE ŞART

Hazine ve Maliye Bakanlığı 'hayvan bakımevi bütçe desteği' için yönerge değişikliğine gidecek. Buna göre, barınak yapımına dair elinde belgesi olmayan ya da bütçesini bu maksatla kullanmadığı tespit edilen veya belirlenen yerel yönetimlere destek aktarılmayacak. Kaynaklar, yasal düzenlemedeki 'teşvik kaydıyla' ibaresinin Hazine tarafından oluşturulacak 'hayvan bakımevi bütçe desteği yönetmeliği' için altlık teşkil edeceğini söyledi.











