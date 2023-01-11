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Barış çabamız Suriyelilerin dönmesi için

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şam yönetimiyle normalleşme konusunda Suriye muhalefetine “provokasyona kapılmayın” uyarısı yaptı. Akar, “Bizim temennimiz bunların sonucunda barış, huzur ve istikrar olması, ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin de BM metinlerinde geçtiği gibi gönüllü, güvenli ve saygın şekilde topraklarına dönmesi” dedi.

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Resul Ekrem Şahan Yeni Şafak
Barış çabamız Suriyelilerin dönmesi için
​​Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şam yönetimiyle normalleşme konusunda Suriye muhalefetine “provokasyona kapılmayın” uyarısı yaptı. Bakan Akar, önceki günkü kabine toplantısından sonra gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Rusya ve Suriye ile gerçekleştirilen üçlü savunma bakanları toplantısının tekrarlanıp tekrarlanmayacağı sorusuna Akar, “Bu bir süreç. 11 yıl sonra tamamen iyi niyetle, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölge barışı için böyle bir şey başladı. Temennimiz karşılıklı görüşmeler yoluyla gelişir ve bölge için barışa, istikrara katkı sağlayacak bir duruma dönüşür” cevabını verdi. Akar, “Bizim temennimiz bunların sonucunda barış, huzur ve istikrar olması, ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin de BM metinlerinde geçtiği gibi gönüllü, güvenli ve saygın şekilde topraklarına dönmesi” diye konuştu.

Görüşmelerin Suriye Milli Ordusu’ndaki (SMO) yansımalarına da değinen Akar, şunları kaydetti: “Biz ne Türkiye’de ne de Suriye’de beraber olduğumuz kardeşlerimizin aleyhinde, onları zora sokacak herhangi bir tasarrufta bulunmadık, bulunmayız. Dolayısıyla onlar da bu bilinçle davranmalı, provokasyona kapılmamalıdır.”

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