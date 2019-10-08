Barış Pınarı Harekatı öncesi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan açıklama: Tezkereye içimiz yana yana ‘evet’ diyeceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin Suriye politikasını sert bir dille eleştirerek sınır ötesi tezkere konusunda partisinin alacağı pozisyonu açıkladı: “Tezkereye içimiz yana yana evet diyeceğiz”.
TBMM’de partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sıcak politik gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
“Suriye’de ne işimiz var? Neden Ortadoğu bataklığına saplandık” sorunlarını yönelten CHP lideri, ÖSO’yu işaret ederek hükümeti ‘teröre destek vermekle’ suçladı.
Bir süredir HDP ile yakınlığı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Genel Başkan, ‘Barış Pınarı Harekatı’ öncesi TBMM’ye sunulan ve Mehmetçik’e sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkereye ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu: “Oradaki askerlerin burnu kanamasın diye tezkereye içimiz yana yana evet diyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Askeri müdahalenin sonuç vermeyeceğini savunan CHP lideri şu ifadeleri kullandı: 'Hiç kimsenin burnu kanamasın istiyoruz. Barış içinde yaşamak varken, neden elin oğlunun söylemleriyle oralara giriyoruz. Hangi gerekçeyle giriyoruz?'