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Bartın'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 kişi yaralandı

Bartın'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 kişi yaralandı

16:0710/06/2025, Salı
AA
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Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bartın'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

S.K'nin (45) kullandığı 74 ABR 428 plakalı hafif ticari araç, İnkumu tatil beldesi Gürgenpınarı köyü mevkiisinde karşı yönden gelen M.H. (49) idaresindeki 74 AAB 962 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki B.Ö. (26), N.S.E. (28), Ö.K. (22), D.V. (31), C.K. (39) ve M.Ö. (78) yaralandı.

İhbarın ardından kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşımın aksadığı yolda trafik ekipleri güvenlik önlemi aldı. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.


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