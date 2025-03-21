Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
BARÜ'lü güreşçi Erdoğan Avrupa üçüncüsü oldu

BARÜ'lü güreşçi Erdoğan Avrupa üçüncüsü oldu

13:1021/03/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Umut Erdoğan, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler 70 kiloda bronz madalya kazandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri uluslararası müsabakalarda yeni başarılar elde etmeye devam ediyor. Son olarak Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleştirilen U23 Avrupa Güreş Şampiyonasında Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Umut Erdoğan, erkekler serbest stil 70 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.


Erkekler serbest stil kategorisi bronz madalya maçında mindere çıkan milli sporcu, Moldovalı rakibi Pavel Graur'u 5-1 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.


'Türk sporculara değer katmaya devam ediyoruz'

Elde ettiği başarıdan dolayı genç güreşçiyi tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Genç sporcularımız; azim, kararlılık ve büyük bir özveriyle çalışarak ulusal ve uluslararası organizasyonlarda ülkemizi ve Üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Avrupa Güreş Şampiyonasında üçüncü olarak bizleri gururlandıran öğrencimiz Umut Erdoğan'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.


Geleceğin sporcularını yetiştirme yönünde büyük gayret gösterdiklerini de belirten Rektör Uzun, "Üniversitemizde sürdürülebilirlik odağında yürüttüğümüz çalışmalarla her geçen gün kendimizi geliştiriyor, yeni başarılarla yarınlara yürüyoruz. Geleceğin sporcularını yetiştirme konusunda yoğun bir gayretle çalışarak Türk sporuna değer katmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



#Şampiyon
#Avrupa
#Güreş

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mart ayı enflasyon beklentisi tahmini anketi açıklandı! TÜİK 2025 Mart ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?