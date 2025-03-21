BARÜ'lü güreşçi Erdoğan Avrupa üçüncüsü oldu

Elde ettiği başarıdan dolayı genç güreşçiyi tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Genç sporcularımız; azim, kararlılık ve büyük bir özveriyle çalışarak ulusal ve uluslararası organizasyonlarda ülkemizi ve Üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Avrupa Güreş Şampiyonasında üçüncü olarak bizleri gururlandıran öğrencimiz Umut Erdoğan'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.