Milli güreşçi Alperen Berber Avrupa şampiyonu
23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli sporcu Alperen Berber, altın madalya kazandı.
Arnavutluk’un Tiran kentinde 8-14 Mart 2025 tarihleri arasında düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası’nda grekoromen stil 87 kilogramda ülkemizi temsil eden Alperen Berber, finalde Fransız rakibi Vladimeri Karchaidze ile karşılaştı.
Çekişmeli geçen mücadelenin ardından Alperen Berber, rakibini 3-1’den tuşla yenerek altın madalya kazandı ve Avrupa Şampiyonu oldu.
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