Başa döndük

Türkiye’nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekâtı sırasında Suriye’nin kuzeyindeki bazı üs ve askeri noktalarını boşaltan ABD ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki sınır hattı ve petrol sahalarındaki askeri varlığını güçlendiriyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Suriye’nin Haseke ilinde toplam 5 üssü bulunan ABD güçleri, Haseke’de 2 bölgede daha askeri nokta kurma çalışmaları başlattı. Bunların inşasının bitmesi halinde ABD’nin Haseke’deki üs sayısı 7’ye yükselmiş olacak. Deyrizor’a yapılmakta olan 2 adet kamp ve diğer üsler düşünüldüğünde Suriye genelindeki ABD üssü sayısı 16’ya yükselecek. Barış Pınarı Harekâtı başladığında Donald Trump’ın “Suriye’den çekiliyoruz” dediği gün ABD üslerinin sayısı 22 idi. 9 Ekim’de başlayan operasyonla birlikte bölgedeki 16 üssü boşaltan Pentagon, sonraki günlerde 6 üsse geri dönmüştü.

YİNE SINIR HATTINDALAR

ABD ordusunun Irak’ta konuşlu unsurlarından ayrılan iki askeri konvoy, önceki gece ve dün Irak-Suriye sınırındaki Yarubiye kapısından Haseke’nin Kamışlı ilçesine giriş yaptı. Zırhlı askeri araç ve TIR’lardan oluşan 20 araçlık birinci konvoy, Türkiye-Suriye sınırına 6 km uzaklıktaki Kahtaniye beldesine ulaştı. ABD askerleri orada konuşlanacakları askeri noktanın inşasına başladı. Suriye-Türkiye sınırındaki Kamışlı ilçesinin doğusunda yer alan Kahtaniye’de petrol yatakları olduğu belirtiliyor. Bölgeye giren 10 araçlık ikinci konvoy ise Rusya-Esed-PKK kontrolündeki Kamışlı ilçe merkezinin batısında Türkiye sınırına 4 ile 5 km uzaklıktaki Himo köyünde konuşlandı. ABD unsurları burada da askeri nokta kurma çalışması başlattı.

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DEVRİYE KUŞAĞI ÜZERİNDE

İnşasına başlanan sözkonusu iki askeri noktanın Türkiye-Rusya ortak devriye kuşağının sınırları içerisinde yer alması dikkati çekiyor. ABD, inşa edeceği söz konusu askeri noktalar sayesinde hem Haseke’deki petrol sahalarının güvenliğini sağlayacak hem de Türkiye sınırındaki varlığını güçlendirecek. Kurulacak iki askeri nokta arasında yaklaşık 35 kilometre mesafe bulunuyor. Öte yandan ABD askerleri Ayn el-Arab’ın (Kobani) güneyinde M4 karayolu üzerindeki Sırrin üssünü boşalttı. Pentagon, Barış Pınarı sırasından Sırrin üssünü boşaltmış ancak harekâtın durmasının ardından üsse geri dönmüştü. ABD son iki haftada Sırrin üssünün boşaltılması için bölgeye yüzden fazla boş tır göndermişti. Sırrin yakınındaki Sebit hava üssündeki uçak pistini de imha eden Amerikan ordusu, böylece Ayn el-Arab’dan tamamen çekilmiş oldu.

16 adet üs

Türkiye’nin 9 Ekim’de Suriye’de terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı öncesi ABD ordusunun kara güçleri, Suriye sahasında üs ve askeri nokta olarak kullandığı toplam 22 bölgede varlık gösteriyordu. ABD ordusu halihazırda Suriye’nin Haseke, Deyrizor ve Rakka illerinde varlığını sürdürüyor. ABD güçleri Barış Pınarı Harekâtı sırasında 16 üs ve askeri noktadan çekilmiş, harekâtın durmasıyla 6 üsse geri dönmüştü. 4 Kasım’da ise Pentagon, Deyrizor ilinde 2 yeni üs kurmak için çalışma başlatmıştı. Bu bölgelere ayrıca 250-300 ek askeri personel, zırhlı araç, ağır silah ve mühimmat da sevk edilmişti. Haseke’deki noktaların inşasının tamamlanmasıyla ABD’nin Suriye’de konuşlandığı alan sayısı 14’e, Deyrizor’daki çalışmaların sona ermesiyle de 16’ya çıkmış olacak.

600 asker

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde 600 kadar askeri muhafaza edeceğini söyledi. Güney Kore’ye giderken gazetecilerin sorularını cevaplayan Esper, Suriye’nin güneybatısında Irak ve Ürdün sınırında El Tanf üssünde konuşlanan 200 kadar askerin bu gruba dahil olup olmadığı yönündeki soruya, bahsettiği rakamın Suriye’nin kuzeydoğusu için olduğu yanıtını verdi. Bir soru üzerine, ABD’nin bölgede PKK’ya yardım etmeyi sürdürdüğünü söyleyen Esper, Suriye’deki ABD askerlerinin sayısının, özellikle Avrupalı müttefiklerin ülkedeki varlığını güçlendirmesi halinde değişebileceğini kaydetti. Esper, “İşler değişir. Sahadaki olaylar değişir. Örneğin, Avrupa’dan bize katılan ortaklarımız ve müttefiklerimiz olabilir. Sahada bize katılırlarsa, bu bize oradan daha çok ABD askerini çıkarma kabiliyeti tanıyabilir” ifadesini kullandı.