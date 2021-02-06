Gündem Başakşehir Belediyesinden 65 yaş ve üstü vatandaşlara HES kodlu kart
İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi'nden 65 yaş ve üstü vatandaşlara HES kodlu kart

Başakşehir Belediyesi, 65 yaş ve üzeri ilçe sakinlerine özel HES Kodu Kartı hazırladı. İlçedeki 10 binin üzerinde 65 yaş ve üzeri vatandaş, tek tek aranarak uygulama anlatılırken, talep edenlere QR ve HES kodlarının bulunduğu kart basıldıktan sonra evlerinde teslim ediliyor.

Haber Merkezi DHA
Talep eden ilçe sakinlerine HES Kodu bilgileri alınarak kart basıldı.
Talep eden ilçe sakinlerine HES Kodu bilgileri alınarak kart basıldı.

Başakşehir Belediyesi, ilçenin 65 yaş ve üstü vatandaşlar için anlamlı bir uygulama başlattı. Kovid-19 salgını nedeniyle kamu kurumları, pazar yerleri ve benzeri birçok noktada zorunlu hale gelen HES Kodu uygulamasının kullanımı, Başakşehirliler için daha kolay bir hale getirildi.

Akıllı cep telefonu olmayan veya kullanmakta zorluk çeken 65 yaş ve üzeri ilçe sakinlerine özel HES Kodu Kartı hazırlandı.

Yaşlılar tek tek arandı

Uygulama kapsamında ilçe genelindeki yaklaşık 10 bin 65 yaş ve üzeri Başakşehirli tek tek aranarak bilgilendirildi. Başakşehir Belediyesi İletişim ve Koordinasyon Merkezi (BİKOM) görevlileri tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından talep eden ilçe sakinlerine HES Kodu bilgileri alınarak kart basıldı.

Kişiye özel kart eve teslim ediliyor

HES kodunu alamayanlar için ise Başakşehir İyilik Zamanı (BİZ) projesinin gönüllüleri devreye giriyor. Biz ekipleri, evlerinde ziyaret ettiği 65 yaş ve üstü ilçe sakinlerinin bilgilerini oluşturuyor. QR ve HES kodlarının bulunduğu kart basıldıktan sonra Başakşehirlilerin evlerinde teslim ediliyor.

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