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İstanbul Başakşehir'de molozların arasında oynayan çocuk elektrik akımına kapıldı

Başakşehir'de molozların arasında oynayan çocuk elektrik akımına kapıldı

İstanbul Başakşehir'de yıkılmış bir evin molozları arasında oynayan 14 yaşındaki oğlunun elektrik akımına kapıldığını söyleyen baba İrfan Bakadur, "Çocuğun durumu çok kötü. 2 gün önce yoğun bakımdan çıktı. Çocuğum ne yemek yiyebiliyor, ne konuşabiliyor. Ölü gibi. Çocuğumuz da biz de çok zor durumda. Bizim çocuğun başına geldi, başka çocukların başına gelmesin" dedi.

Haber Merkezi DHA
Akıma kapılan çocuğun tedavisi devam ediyor.
Akıma kapılan çocuğun tedavisi devam ediyor.

Başakşehir'in Güvercintepe Mahallesi 1102. Sokak'ta bulunan müstakil evin yıkımı yaklaşık bir ay önce yapıldı, aradan geçen sürede yıkımın alanında molozlar kaldırılmadı, çevresinde hiçbir güvenlik önlemi alınmadı. 29 Mayıs günü de arkadaşlarıyla birlikte molozların arasında oyun oynayan 14 yaşındaki A.B., yıkımın ardından elektriği kesilmeyen evin elektrik akımına kapıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda birinci derece yanıklar oluşan A.B. önce mahalleliler tarafından sağlık ocağına götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan A.B. daha sonra Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada da bir süre tedavi gören A. B. daha sonra Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaklaşık 1 hafta yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren A.B., 2 gün önce yoğun bakımdan çıkarıldı.

Çocuğum ne yemek yiyebiliyor, ne de konuşabiliyor

Hastanede tedavisi devam eden A. B.'un babası İrfan Bakadur, "Çocuğun durumu çok kötü. 2 gün önce yoğun bakımdan çıktı. Çocuğum ne yemek yiyebiliyor, ne konuşabiliyor. Ölü gibi. Çocuğumuz da biz de çok zor durumda. Bizim çocuğun başına geldi, başka çocukların başına gelmesin. Burada bir ihmal var. İnşaat yıkılıyor ama kablonun ne işi var. İşçiyim, çalışıyorum. Şimdi işe gitmezsem maaşım kesilebilir. Durumum fazla yok. Dava açacağız ama avukat tutacak gücüm de yok. Yardım da bekliyorum" dedi.

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Bu bayram bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın

Dayı Bilal Şahin ise, "Olay bir hafta önce oldu. 3 çocuk geliyor buraya ve kabloya dokunduğu anda elektrik çarpması ve patlama oluyor. Bu esnada elektrik akımı çocuğu fırlatıyor. Buradaki komşular, patlamanın ardından olay yerinde büyük bir yangın çıktığını söylüyor. Çocuk şuanda Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyor. Bu bayram bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Gördüğünüz gibi halen burada çocuklar oynamaya devam ediyor. Bu çevrede herhangi bir güvenlik yok. Bizim amacımız adamı kötülemek değil. Derdimiz başka hayatların canı yanmasın. Bizim çocuğumuz burada ölebilirdide. Çünkü şiddetli bir akım var burada. Çocuğun annesinin bir haftadır gözüne uyku girmiyor. Bizler halen bu olayın şokundayız. Biz yasal yollara da başvuracağız. Halen daha bu kablolar burada duruyor. Olayın olduğu gün gelip kablonun başına beyaz bir apart taktılar. Zaten kör olmayan bir insan bunun yeni takıldığını anlar. Biz sesimizi duyurmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Buraya bir çare bulunması lazım

Olayın yaşandığı gün mahallede büyük bir patlama sesi duyduğunu kaydeden semt sakini Mahfuz Şengel de, "Koştum geldim baktım çocuğa elektrik çarpmış. Çocuk simsiyah olmuştu. Burası ile ilgilensinler. Ben burada yaşıyorum, en azından insan yıkar temizler. Bir de elektriği kesmeden yıkım yaptılar. Burada bir komşumuz geldi ve kendince bir önlem almaya çalıştı. Biz kaç gündür buraya oyun oynamaya gelen çocukları kovuyorduk. Önlem alınmış ama yine korkuyoruz. Dün benim çocuğum vardı, sonra başka çocuklar da gelmiş. Oradan kovdum. Buraya bir hal çare bulunması lazım" diye konuştu.

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