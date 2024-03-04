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Başkente çevre dostu ulaşım

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, Etimesgut Bağlıca’nın ulaşım sorununa dikkat çekti.

04:00 - 4/03/2024 Monday
Güncelleme: 02:00 - 4/03/2024 Monday
Yeni Şafak
Turgut Altınok.
Turgut Altınok.

Etimesgut Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katılan Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın Koru metrosunu Bağlıca’ya bağlama sözünü tutmadığını belirtti. “Biz Bağlıca’nın sorunlarını çözeceğiz” diyen Altınok “Yeni alacağımız elektrikli otobüslerle beraber yeşil çevreyi destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Üniversite öğrencilerine ulaşımda kolaylık sağlayacak projelerini de anlatan Altınok, “31 Mart’tan sonra 18 yaşından büyük üniversite öğrencilerimize ulaşım ücretsiz olacak. Sadece otobüs ve metrodan değil minibüslerden de ücretsiz yararlanacak. Ücretsiz ulaşım uygulamasıyla otobüs ve minibüs esnafımızı da mağdur etmeyeceğiz. Otobüs minibüs ücretlerini biz karşılayacağız” diye konuştu.




#Turgut Altınok
#Siyaset
#Yerel Seçim
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