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Başkente metro sözü

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok, başkenti karış karış gezmeye devam ediyor.

04:00 - 19/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:40 - 19/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Turgut Altınok.
Turgut Altınok.

Turgut Altınok, dün de Erzincan Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen programa katıldı. Ankara'da ticareti geliştireceklerini ve sanayi üretimini artıracaklarını söyleyen Altınok, yeni istihdam alanları oluşturarak işsizlik problemini çözeceklerini belirtti.

GENÇLERE İŞ İMKANI SAĞLAYACAĞIZ

Altınok, ildeki OSB sayısını artıracaklarını ve gençlere iş imkanları sağlayacaklarını söyledi. Ankara'daki trafik ve ulaşım problemini metro ağları ve elektrikli otobüslerle çözeceklerini söyleyen Altınok, "Ulaşımda ciddi bir problem var. Otobüs duraklarındaki bekleme süresi uzadı. Kuyruklar uzadı. Niye? Yetmiyor artık. Nüfus artıyor bir taraftan. Bir taraftan yeni otobüsler almak lazım. Elektrikli otobüsler alacağız. Havaalanı yolu metrosunun da ihalesini 2024 yılında yapacağız" dedi.


Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Altınok: Birilerinin aklı Cumhurbaşkanlığında bizim aklımız fikrimiz Ankara
Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Altınok: Birilerinin aklı Cumhurbaşkanlığında bizim aklımız fikrimiz Ankara

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Kalecik’te AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Kaleciklilere seslenen Altınok, Kalecik’te kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettirileceğini ve suyu olmayan köylere su götürüleceğini söyledi. Altınok, "Bizim bu kadim şehre, Ankara'mıza hizmet sevdamız var. Kafamızda başka bir şey yok. Yani aklımız, fikrimiz Ankara. Cumhurbaşkanı adaylığıyla 5 yılı öyle geçti. Sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktı, 3 ay da böyle geçti. Ankara'ya vakit kalmadı. Yine onun aklı fikri Cumhurbaşkanlığında; bizim aklımız, fikrimiz Ankara ve Ankaralılarda" dedi.



#Yerel Seçim
#Turgut Altınok
#Siyaset
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