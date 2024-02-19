Başkente metro sözü

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Kalecik’te AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Kaleciklilere seslenen Altınok, Kalecik’te kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettirileceğini ve suyu olmayan köylere su götürüleceğini söyledi. Altınok, "Bizim bu kadim şehre, Ankara'mıza hizmet sevdamız var. Kafamızda başka bir şey yok. Yani aklımız, fikrimiz Ankara. Cumhurbaşkanı adaylığıyla 5 yılı öyle geçti. Sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktı, 3 ay da böyle geçti. Ankara'ya vakit kalmadı. Yine onun aklı fikri Cumhurbaşkanlığında; bizim aklımız, fikrimiz Ankara ve Ankaralılarda" dedi.