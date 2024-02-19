Başkente metro sözü

Turgut Altınok, dün de Erzincan Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen programa katıldı. Ankara'da ticareti geliştireceklerini ve sanayi üretimini artıracaklarını söyleyen Altınok, yeni istihdam alanları oluşturarak işsizlik problemini çözeceklerini belirtti.
GENÇLERE İŞ İMKANI SAĞLAYACAĞIZ
Altınok, ildeki OSB sayısını artıracaklarını ve gençlere iş imkanları sağlayacaklarını söyledi. Ankara'daki trafik ve ulaşım problemini metro ağları ve elektrikli otobüslerle çözeceklerini söyleyen Altınok, "Ulaşımda ciddi bir problem var. Otobüs duraklarındaki bekleme süresi uzadı. Kuyruklar uzadı. Niye? Yetmiyor artık. Nüfus artıyor bir taraftan. Bir taraftan yeni otobüsler almak lazım. Elektrikli otobüsler alacağız. Havaalanı yolu metrosunun da ihalesini 2024 yılında yapacağız" dedi.