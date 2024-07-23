Başkentte 80 gündür susuzlar

Ankara’nın dev kentsel dönüşüm projeleri arasında bulunan Sincan Köyevleri Projesi’nde yer alan 752 eve 80 gündür su verilmiyor.

Sincan’a bağlı Saraycık Mahallesi’nde 2019 yılında yapımına başlanan TOKİ konutlarına, ev sahipleri bu yıl mayıs ayında taşındı. Site sakinleri, su bağlanması için abonelik başvurusunda bulundu. Siteye gelen Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri boruların birbirine yakın olduğunu belirterek abonelik başlatmadı.

SAYAÇLARI TAKIP SÖKTÜLER

Gerekli tadilatı yapan site yönetimi, yeniden başvuruda bulundu. Bu sefer su sayaçlarını takan ASKİ, ekip amirlerinin direktifleri sonrası sayaçları söktü. Yaşanan sürece anlam veremeyen site sakinleri Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki ilgili birimlere dilekçeler vererek konuyu çözmeye çalıştı.

FATURA VATANDAŞA KESİLDİ

Ancak TOKİ konutlarının ihale edildiği inşaat firmasıyla sorunlarını çözemeyen ASKİ, faturayı site sakinlerine kesti. Su abonelikleri yapılmayan site sakinleri 80 gündür susuz bir hayat yaşıyor. Susuz bırakılan vatandaşlar duş, banyo ve tuvalet imkanlarından mahrum kaldı. İçme sularını dışarıdan aldıkları sularla karşılayan vatandaşlar, bulaşıklarını ise bina çevresindeki park ve bahçe sulama borularından gelen suyla yıkıyor.

ASKİ GÖRMEZDEN GELİYOR

Mağdur site sakinleri, 5 yıl sonunda evlerine kavuşmuş olmanın mutluluğunun, yaşadıkları susuzluk sebebiyle büyük bir hayal kırıklığına dönüştüğünü söyledi. 3 aya yakın süredir, yıkanmak ve çamaşırlarını yıkatmak için akrabalarının ve arkadaşlarının yanına gittiğini belirten site sakinlerinden Erol Ç., “Belediye bizimle neden ilgilenmiyor? Burada temel ihtiyaçlarımızı gideremiyoruz. Eş-dost akrabaya gidip gelmek zorunda kalıyoruz. Bir su aboneliğini başlatmak 80 gün sürer mi? Sebebini soruyoruz, bakım-onarım bahane ediliyor. Nerede bu altyapı çalışması diyoruz, ‘Biz, sizi süreçle ilgili bilgilendireceğiz’ deyip geri gönderiyorlar. Allah aşkına bizim bu mağduriyetimizi yetkililer duysun” diyerek yardım çağrısında bulundu.

BORULARIN ETRAFINDA KUYRUK

Yeni yapılaşan bölgede market bulma imkanı olmadığından içme suları için günlük 5-6 kilometre yol yürüyen vatandaşlar, siteye EGO hattının dahi uğramadığından şikayet etti. Bina sakinlerinden Ahmet A., “Her tarafta büyük siteler var ancak bir EGO hattı buraya uğramıyor. Otobüse binmek için bir minibüs hattı kadar yol gitmek gerekiyor” açıklamasında bulundu. Site yönetimi, bulaşık yıkamak için site çevresindeki bahçe borularının etrafında kuyruk oluştuğunu dile getirerek “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a sesleniyoruz. Mağduriyetimizi çözün, başkentte su yokluğu yaşıyoruz, bizi görmezden gelemezsiniz. Lütfen, hızlı bir çözüm bekliyoruz” ifadelerini kullandı.











