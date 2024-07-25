Baskılar soykırım destekçisi Adidas'a geri adım attırdı: Bella Hadid'ten özür dilediler

Siyonist lobinin baskılarına boyun eğen markalar gelen tepkilerle geri adım atıyor.
Şirket, yaptığı açıklamada kampanyayı yeniden değerlendirdiklerini belirtmişti.
Siyonist baskıya boyun eğip reklamlarından çıkarmışlardı
Adidas, Filistin'e destek veren ve sık sık İsrail'i eleştiren Bella Hadid'i reklamından çıkarması nedeniyle boykot çağrılarına maruz kalmıştı.
Özür dilediler
Hadid'in kampanyayı geri çektiği için markaya karşı yasal işlem başlatmayı düşündüğü bildirilirken, Adidas güncellediği mesajında Hadid'den özür diledi.