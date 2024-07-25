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Baskılar soykırım destekçisi Adidas'a geri adım attırdı: Bella Hadid'ten özür dilediler

Gazze'de soykırım yapan terör devleti İsrail'in tepkisi sonucu Filistin kökenli model Bella Hadid'i reklam kampanyasından çıkaran Adidas, gelen tepkiler ve boykot çağrıları sonrası ünlü modelden özür diledi. Yapılan açıklamada "Ortaklarımız Bella Hadid, ASAP Nast, Jules Koundé ve diğerlerinden, üzerlerindeki olumsuz etkilerden dolayı özür diliyoruz ve kampanyayı gözden geçiriyoruz" denildi.

10:09 - 25/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:35 - 25/07/2024 Perşembe
Diğer
Bella Hadid
Bella Hadid

Siyonist lobinin baskılarına boyun eğen markalar gelen tepkilerle geri adım atıyor.


Adidas, geçtiğimiz hafta 1972 Olimpiyatları'nda kullanılan bir ayakkabı tasarımının Münih katliamını hatırlatması ve
Bella Hadid
'in reklamdan çıkarılması nedeniyle çift taraflı eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.

Şirket, yaptığı açıklamada kampanyayı yeniden değerlendirdiklerini belirtmişti.


Siyonist baskıya boyun eğip reklamlarından çıkarmışlardı


Soykırımcı İsrail yanlıları, ünlü modelin Adidas'ın kampanya yüzü olmasına tepki göstermişti. İsrail'in Almanya büyükelçiliğinin resmi X hesabından yapılan açıklamada,
"Bilin bakalım kampanyanın yüzü kim? Bella Hadid, geçmişinde antisemitizmi yayan ve İsraillilere ve Yahudilere karşı şiddet çağrısı yapan Filistin kökenli bir model."
ifadeleri yer almıştı.


Adidas, Filistin'e destek veren ve sık sık İsrail'i eleştiren Bella Hadid'i reklamından çıkarması nedeniyle boykot çağrılarına maruz kalmıştı.


Özür dilediler


Hadid'in kampanyayı geri çektiği için markaya karşı yasal işlem başlatmayı düşündüğü bildirilirken, Adidas güncellediği mesajında Hadid'den özür diledi.


Özür mesajında,
"Ayrıca ortaklarımız Bella Hadid, ASAP Nast, Jules Koundé ve diğerlerinden, üzerlerindeki olumsuz etkilerden dolayı özür diliyoruz ve kampanyayı gözden geçiriyoruz."
denildi.




#Adidas
#Bella Hadid
#Filistin
#Gazze
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