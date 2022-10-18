Başörtüsü teklifi Erdoğan'da.

AK Parti, başörtüsüne yasal güvence getiren anayasa çalışmasını tamamlayarak Cumhurbakanı Erdoğan’a sundu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 24’üncü ve 41’inci maddelerde değişiklik yapılacağını söyledi. Din ve vicdan hürriyetinin düzenlendiği 24’üncü maddeye, “Kadınların başlarının veya boyunlarının açık veya örtülü olması nedeniyle kamu hizmetlerine girmesi, eğitim öğretim hakkına ve çalışma hakkına engel olamaz” ifadeleri eklenecek. Aile yapısını düzenleyen 41’inci maddede de “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır” ifadeleri netleşecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsüne ilişkin verdiği yasa taslağının ardından “Gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım” çağrısında bulunmuş ve “Ben arkadaşlarıma talimatı bugün burada veriyorum. Adalet Bakanım başta olmak üzere Anayasa Komisyonu’ndaki arkadaşlarım hep birlikte çalışmalarını süratle hazırlayacaklar, önümüze getirecekler” ifadelerini kullanmıştı.

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2 MADDEDE DEĞİŞİKLİK

Erdoğan’ın talimatının ardından AK Parti’de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan heyet, anayasa çalışmalarını tamamladı. Birkaç alternatif hazırlayan heyet iki maddede değişiklik yapılmasına karar verdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “24 ve 41. maddeler üzerinde değişiklikler yapılacak. Birtakım görüşler çerçevesinde çalışma şekillendi. İstemesi halinde Cumhurbaşkanımıza sunum yapmaya hazırız” dedi. Sunumun ardından taslak kamuoyu ile paylaşılacak.

ÇALIŞMA GÜVENCESİ

Bozdağ’ın söz ettiği maddelerin içeriğine Yeni Şafak ulaştı. Din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24’üncü maddeye, “Kadınların başlarının veya boyunlarının açık veya örtülü olması nedeniyle kamu hizmetlerine girmesi, eğitim öğretim hakkına ve çalışma hakkına engel olamaz” hükmü konulacak. Böylelikle hem başı örtülü hem de başı açık kadınların kamuda çalışması anayasal güvence altına alınacak.

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EŞ TANIMI VURGUSU

Ailenin korunmasını düzenleyen 41’inci maddede de “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır” ifadesindeki eşler tanımı açılacak. Bu maddede yer alan eş tanımı ‘kadın’ ve ‘erkek’ olarak değiştirilecek.