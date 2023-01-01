Başörtüsüne anayasal güvence Meclis'te görüşülecek

Meclis haftaya yoğun bir gündemle girecek. Başörtüsüne anayasal güvence ve ailenin korunmasını içeren teklifin Meclis süreci başladı. Salı günü anayasa komisyonunda teklifin maddeleri ele alınacak. Bu aşamada değişiklik önergeleri de gündeme gelecek. CHP ve İyi Parti, maddelerde itiraz ettikleri ve değişmesini istedikleri bölümlere ilişkin kendi önerilerini sunacak. Teklifin mutabakatla geçebilmesi için uzlaşı arayışları da sürecek. AK parti, muhalefetin önerilerini sunmasına yönelik görüşme taleplerine karşı kapılarını açık tutacak. YÖK Kanunu'ndaki değişiklik de komisyonda görüşülecek. Üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçmesine imkan sağlayan teklifte, MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulması da yer alacak.