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EDİRNE

Başsavcılık'tan Selahattin Demirtaş açıklaması: Hastaneye gitmek istemedi

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın sağlık durumuyla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Demirtaş'ın yaşadığı sağlık sorunu ile ilgili süreci özetleyen Başsavcılık açıklamasında 112 Acil Servisinin sevk önerisinin Demirtaş tarafından kabul edilmediği kaydedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Selahattin Demirtaş
Selahattin Demirtaş

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’dan Selahattin Demirtaş ile ilgili açıklama geldi. Demirtaş'ın yaşadığı sağlık sorunu ile ilgili süreci özetleyen Başsavcılık yapılan müdahaleleri ve son durumu kamuoyu ile paylaştı.

Demirtaş'ın 26 Kasım günü saat 05.30 sıralarında odasından çağrı gelmesi üzerine görevlilerin odaya girdiği ve gecikme olmadan 112 Acil Servisinin arandığı belirtilen açıklamada 05.42’de ambulansla gelen 112 Acil Servis doktoru tarafından ilk muayene ve gerekli tetkikler yapılarak hayati bulgularının stabil olduğunun saptandığı vurgulandı.

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Demirtaş kendisi sevk istemedi


Demirtaş'ın 112 Acil Servis doktorunun sevk edebileceklerini belirtmesine rağmen kendisini iyi hissettiğini ve hastaneye gitmek istemediğini beyan etmesi üzerine acil ekibinin kurumdan ayrıldığı ifade edilen açıklamada aynı gün kurum hekimi tarafından muayene edilen Demirtaş'a, EKG ve vital bulgularının normal olduğu ancak kontrol amaçlı Nöroloji, Kardiyoloji ve Gastroenteroloji polikliniklerine sevki önerildiği kaydedildi.

Hayatı tehdit edici patolojik bulgu saptanmadı


Başsavcılık, bunun üzerine yine aynı gün içerisinde, hastaneye sevk sürecine ilişkin Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile temas kurularak ilgili kliniklerden randevu organizasyonu başlatılıp dış güvenlik planlamalarının oluşturulduğu ve güvenlik sebebiyle gizli tutulan planlama doğrultusunda 2 Aralık günü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği belirtti. Başsavcılık, aynı gün yapılan muayene, laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri sonrasında; akut, hayatı tehdit edici patolojik bulgu saptanmadığını açıkladı.

Demirtaş'ın rahatsızlığı öğrenildiği andan itibaren, süreç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yönetilip takip edildiği vurgulanan açıklamada devam etmekte olan poliklinik kontrolleri için de gerekli özen gösterildiği kaydedildi.

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