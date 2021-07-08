​Bataklık mahkemesi​

ABDULLAH SARİCA

“Bataklık” soruşturmasında 73 sanık hakkında hazırlanan iddianamede sanıkların telefon görüşmelerinden elde edilen TAPE kayıtlarına yer verildi. Kayıtlara göre, Çetin Gören’in iş yeri, husumet yaşadığı Nejat Daş ve Cemal Deniz Şahan tarafından kurşunlandı. Gören, bu husumeti gidermek için “büyüğümüz” dediği “Silvanlı Mehmet” olarak bilinen Mehmet Salih Tulpar’ın yanına giderek “hakem” olmasını istedi. Bunun üzerine Tulpar’ın liderliğinde sözde “mahkeme ve konsey” oluşturuldu. Çetin Gören, kurulan mahkemede iş yerinin kurşunlanması olayını anlattı. Sözde mahkemede Şahan’a 4 milyon 500 bin lira para cezası kesildi.

Çetin Gören

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BÜYÜKLER KARAR VERDİ

İddianamede, “Nejat Daş ve Cemal Deniz Şahan’ın Mehmet Salih Tulpar’dan çok korktuklarını hatta organize suç örgütü olarak bilinen Sarallar isimli grup üyelerinin de bu sorunun çözümü için girişimde bulunduğu, ancak Mehmet Salih Tulpar’ın devreye girmesi ile bu grubun aradan çekildiği, Mehmet Salih Tulpar ve diğer ‘büyükler’ olarak belirttikleri şahısların vereceği karar doğrultusunda bu para cezasının örgüt lideri Nejat Daş’tan tahsil edileceği” ifade edildi.

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AVRUPA’NIN KRALI

Telefon görüşmelerinde Mehmet Salih Tulpar’ın Çetin Gören’e “Avrupa’nın kralı” diye hitap ettiği, Gören’in ise Tulpar’a “dayı” dediği belirtildi. Ayrıca, Gören’in Tulpar’a büyük saygı gösterdiğine dikkat çekildi. Tulpar ile Gören arasındaki telefon görüşmesinin, Gören’in uyuşturucu ticareti konusunda “Avrupa kralı” olduğunu teyit eder nitelikte olduğuna dikkat çekildi.

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