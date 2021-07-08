Gündem Bataklık mahkemesi
ANKARA

Bataklık mahkemesi

Bataklık’ta çete liderleri Çetin Gören ile Nejat Daş ve örgüt yöneticisi Cemal Deniz Şahan arasındaki husumetin sonlandırılması için sözde “mahkeme ve konsey” kurulduğu ortaya çıktı. Sözde mahkemede Şahan’a 4 milyon TL ceza kesildi. Paranın tahsilatı ise Daş’tan yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bataklık mahkemesi​
Nejat Daş

ABDULLAH SARİCA

“Bataklık” soruşturmasında 73 sanık hakkında hazırlanan iddianamede sanıkların telefon görüşmelerinden elde edilen TAPE kayıtlarına yer verildi. Kayıtlara göre, Çetin Gören’in iş yeri, husumet yaşadığı Nejat Daş ve Cemal Deniz Şahan tarafından kurşunlandı. Gören, bu husumeti gidermek için “büyüğümüz” dediği “Silvanlı Mehmet” olarak bilinen Mehmet Salih Tulpar’ın yanına giderek “hakem” olmasını istedi. Bunun üzerine Tulpar’ın liderliğinde sözde “mahkeme ve konsey” oluşturuldu. Çetin Gören, kurulan mahkemede iş yerinin kurşunlanması olayını anlattı. Sözde mahkemede Şahan’a 4 milyon 500 bin lira para cezası kesildi.

Çetin Gören
Çetin Gören

Kurye ve para aklama işini kadınlar yapmış: Uyuşturucu parası baldıza emanet
GÜNDEM
Kurye ve para aklama işini kadınlar yapmış: Uyuşturucu parası baldıza emanet

BÜYÜKLER KARAR VERDİ

  • İddianamede, “Nejat Daş ve Cemal Deniz Şahan’ın Mehmet Salih Tulpar’dan çok korktuklarını hatta organize suç örgütü olarak bilinen Sarallar isimli grup üyelerinin de bu sorunun çözümü için girişimde bulunduğu, ancak Mehmet Salih Tulpar’ın devreye girmesi ile bu grubun aradan çekildiği, Mehmet Salih Tulpar ve diğer ‘büyükler’ olarak belirttikleri şahısların vereceği karar doğrultusunda bu para cezasının örgüt lideri Nejat Daş’tan tahsil edileceği” ifade edildi.

'Bataklık' soruşturmasında FETÖ izi: FETÖ'nün Hollanda abisine rüşvet verdiler
GÜNDEM
'Bataklık' soruşturmasında FETÖ izi: FETÖ'nün Hollanda abisine rüşvet verdiler

'Bataklık' operasyonu iddianamesi kabul edildi
GÜNDEM
'Bataklık' operasyonu iddianamesi kabul edildi

AVRUPA’NIN KRALI

Telefon görüşmelerinde Mehmet Salih Tulpar’ın Çetin Gören’e “Avrupa’nın kralı” diye hitap ettiği, Gören’in ise Tulpar’a “dayı” dediği belirtildi. Ayrıca, Gören’in Tulpar’a büyük saygı gösterdiğine dikkat çekildi. Tulpar ile Gören arasındaki telefon görüşmesinin, Gören’in uyuşturucu ticareti konusunda “Avrupa kralı” olduğunu teyit eder nitelikte olduğuna dikkat çekildi.

Peker’e güvendiği için kaçmadı
GÜNDEM
Peker’e güvendiği için kaçmadı
Abone Ol Google News
Bu köyü 190 kez yıktılar

Bu köyü 190 kez yıktılar

22 ailenin yaşadığı köyde ilk yıkım 2010 yılında oldu.
Turkovacın seri üretimine hazırız

Turkovac'ın seri
üretimine hazırız

​Faz-3'ten müjdeli haber bekleniyor.
Kılıçdaroğlu bana oy vermedi

Kılıçdaroğlu bana oy vermedi

​Cumhurbaşkanlığı seçimi için şaşırtan iddia.
AB halkı polise güvenmiyor

AB halkı polise güvenmiyor

​Suçların yüzde doksanı ihbar edilmiyor.
Hele bir dur bakalım

Hele bir dur bakalım

​Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.
Sosyal devlet işte budur

Sosyal devlet işte budur

​TOKİ 1 milyonuncu anahtarı teslim etti.

Telafiye 8 milyon başvuru

Telafiye 8 milyon başvuru

​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı.

Sel yıktı geçti

Sel yıktı geçti

​Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta dereler taştı.
Eski bir Fransız sömürgesi

Eski bir Fransız sömürgesi

​Haiti Cumhurbaşkanı evinde öldürüldü.
Tezgahı 500 liraya kurdu

Tezgahı 500 liraya kurdu

​Tosuncuk tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Finalin adı: İtalya-İngiltere

Finalin adı: İtalya-İngiltere

İngiltere, 120 dakika sonunda finale yükseldi.
Dünya yıldızı Süper Lig'de

Dünya yıldızı Süper Lig'de

​Ligin yeni takımı transferin ardından Avrupa'da gündem oldu.

​Danimarka'nın attığı frikik golünde görünmeyen kahramanlar var.

​Kilometrelerce öteden görüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.