Batman'da çocuğun omzuna demir korkuluk saplandı

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Türk Kızılay ve Rus Kızılhaçı yardım için bir arada

İdlib'de yaşanan insani trajedi başta olmak üzere ortak insani yardım faaliyetlerinin icrası gibi çeşitli alanlarda ortak çalışmaların yürütülmesi amacıyla Türk Kızılay ile Rus Kızılhaçı arasında iş birliği protokolü imzalandı. Beyoğlu'ndaki Türk Kızılay İstanbul Genel Başkanlık Ofisinde düzenlenen törende, anlaşmayı Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve Rus Kızılhaçı Başkanı Raisa Lukuttsova imzaladı.