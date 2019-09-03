Gündem Batmanda çocuğun omzuna demir korkuluk saplandı
BATMAN

Batman'da çocuğun omzuna demir korkuluk saplandı

Batman'da oturdukları sitenin duvarından atlamak isteyen çocuğun omzuna saplanan demir korkuluk hastanede operasyonla çıkarıldı.

Haber Merkezi AA
Turan'ın omzundaki demir parçası, operasyonla çıkarıldı. Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Turan'ın omzundaki demir parçası, operasyonla çıkarıldı. Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Batman Gültepe Mahallesi'ndeki bir sitede arkadaşlarıyla oynayan Muhammed Emir Turan (13), sitenin duvarından atlarken omzuna demir korkuluk saplandı.

Çevredekilerin fark etmesi üzerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

13 yaşındaki Turan'ın sağlık durumu iyi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla Turan'ın omzundaki demiri korkuluktan ayırdı.

  • 112 Acil Servis ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan Turan'ın omzundaki demir parçası, operasyonla çıkarıldı. Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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