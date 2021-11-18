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BATMAN

Batman'da üniversite öğrencisine askıda yemek müjdesi

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Batman Üniversitesi tarafından hayata geçirilen ‘Askıda Yemek’ uygulamasına vereceği destekle öğrencilere ücretsiz öğle yemeği imkanı sağlayacak. Vali Şahin, “Ayrım yapmaksızın öğrenci paylarını ödeyeceğiz” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Batmanda üniversite öğrencisine askıda yemek müjdesi
Vali Hulusi Şahin, “Ayrım yapmaksızın öğrenci paylarını ödeyeceğiz” dedi.

Batman Üniversitesi’nin, öğrencileri için hayata geçirdiği ‘Askıda Yemek’ uygulamasına, ücretsiz öğle yemeği ile destek olacaklarını açıklayan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, yapılan toplantıda Üniversite Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ile protokol imzaladı. Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü’nde yapılan toplantıya Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Osman Bilgili, Adnan Yürük ve Muzaffer Özkan, belediye birim müdürleri, üniversite öğretim görevlileri ile basın mensupları katıldı.

ÖĞRENCİ PAYI BELEDİYEDEN

2021-2022 Eğitim ve Öğretim sezonunda Batman Üniversitesi’nde eğitim gören 12 bin 500 öğrencinin faydalanabileceği ücretsiz yemek uygulamasına verecekleri destek ile ilgili bilgi veren Vali Şahin; “Batman Üniversitesi Rektörlüğü’nün yapmış olduğu ‘Askıda Yemek’ uygulamasına Batman Belediyesi olarak biz de katılmayı uygun gördük. Bu protokol ile Batman Belediyesi, Batman Üniversitesi’nin bütün öğrencilerinin öğle yemeği paylarını üstleniyor. Ayrım yapmaksızın öğrenci paylarının tamamını biz ödeyeceğiz” dedi.

AYRIM YOK

Her bir öğrenciye bu eğitim-öğretim yılı boyunca ekonomik anlamda ciddi bir katkı sağlamış olacaklarına değinen Vali Şahin, “Zengin, fakir, dışarıdan gelen gibi bir ayrımımız yok. Sadece Batman Üniversitesi öğrencisi olmak yeterli olacak. Öğrenci payını Batman Belediyesi olarak üstleniyoruz” diye konuştu.

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