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Battalgazi’de mahallelerin çehresi değişiyor

Battalgazi’de mahallelerin çehresi değişiyor

04:003/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Hanımınçiftliği Mahallesi Sarılık mevkiinde 950 metrelik taş duvar inşasına başlarken, Şehit Fevzi Mahallesi’nde ise Derme Deresi kenarına kaldırım ve bordür çalışması gerçekleştiriyor.

Malatya Battalgazi Belediyesi, ilçenin gelişen mahallelerine yönelik altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir yandan yol güvenliğini sağlarken diğer yandan vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak projeleri hayata geçiriyor.


950 METRE TAŞ DUVAR

Hanımınçiftliği Mahallesi Sarılık mevkii Sağlık Ocağı Caddesi üzerinde toplamda 950 metre uzunluğunda taş duvar yapılması planlanıyor. Proje kapsamında yaklaşık 6.500 metreküp taş kullanılacak. İlk 100 metrelik bölümde imalat çalışmaları başladı. Söz konusu taş duvarlar, hem güzergâh boyunca oluşabilecek toprak kaymalarının önüne geçilmesini hem de yol kenarlarının daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşmasını amaçlıyor.


ESTETİK DOKUNUŞ

Şehit Fevzi Mahallesi’nde yer alan Derme Deresi alanının çevresinde ise 350 metre uzunluğunda kaldırım çalışması yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca 500 metrekarelik kaldırım yüzeyi ile birlikte 350 metre bordür imalatı da yapılacak. Bu düzenleme ile birlikte, vatandaşların alanına erişimi kolaylaştırılacak, yürüyüş yolları daha konforlu ve güvenli hale getirilecek.


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