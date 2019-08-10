Bayram tatilinin ilk gününde kaza bilançosu: 9 ölü 112 yaralı

Alınan önlemlere ve yapılan uyarılara rağmen, yurt genelinde çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Dün saat 17.00'den arife günü olan bugün saat 17.00'ye kadar meydana gelen 26 kazada, 9 kişi hayatını kaybetti, 112 kişi yaralandı.

Beş günlük Kurban Bayramı tatili için dün mesai bitiminin ardından tatil yörelerine ve memleketlerine gitmek isteyenler yollara çıktı. Karayollarının bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Karayolları ve emniyet güçlerinin aldığı önlemler ve yetkililerin yaptığı uyarılara karşın yine de çok sayıda kaza meydana geldi.

Dün saat 17.00'den gece yarısına kadar, Sakarya, Gaziantep, Kastamonu, Adıyaman, Denizli, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, İstanbul, Kütahya, Manisa, Edirne ve Tokat'ta meydana gelen 14 kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.

Arife günü olan tatilin ilk gününde bugün ise saat 17.00'ye kadar, Yozgat, Ankara, Aksaray, Konya, Sakarya, İstanbul, Diyarbakır, Mersin, Kayseri, Sivas, Manisa ve Bolu'da meydana gelen 12 kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı. 24 saat içinde toplam 26 kaza meydana geldi. Kazalarda, 9 kişi hayatını kaybetti, 112 kişi de yaralandı.

Kaza tablosu:

9 Ağustos Cuma günü (saat 17.00’den sonra): 14 kaza, 3 ölü, 49 yaralı

(saat 17.00’den sonra): 14 kaza, 3 ölü, 49 yaralı 10 Ağustos Cumartesi günü (Kurban Bayramı Arifesi) : 12 kaza, 6 ölü, 63 yaralı

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