Gündem Bayram tatilinin ilk gününde kaza bilançosu 9 ölü 112 yaralı
3. SAYFA

Bayram tatilinin ilk gününde kaza bilançosu: 9 ölü 112 yaralı

Kurban Bayramı tatili için dün mesai bitiminin ardından yola çıkanlar karayollarında yoğunluk oluşturdu.

Haber Merkezi DHA
Dün akşamdan beri 26 kaza gerçekleşti.
Dün akşamdan beri 26 kaza gerçekleşti.

Alınan önlemlere ve yapılan uyarılara rağmen, yurt genelinde çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Dün saat 17.00'den arife günü olan bugün saat 17.00'ye kadar meydana gelen 26 kazada, 9 kişi hayatını kaybetti, 112 kişi yaralandı.

Beş günlük Kurban Bayramı tatili için dün mesai bitiminin ardından tatil yörelerine ve memleketlerine gitmek isteyenler yollara çıktı. Karayollarının bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Karayolları ve emniyet güçlerinin aldığı önlemler ve yetkililerin yaptığı uyarılara karşın yine de çok sayıda kaza meydana geldi.

Dün saat 17.00'den gece yarısına kadar, Sakarya, Gaziantep, Kastamonu, Adıyaman, Denizli, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, İstanbul, Kütahya, Manisa, Edirne ve Tokat'ta meydana gelen 14 kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.

Arife günü olan tatilin ilk gününde bugün ise saat 17.00'ye kadar, Yozgat, Ankara, Aksaray, Konya, Sakarya, İstanbul, Diyarbakır, Mersin, Kayseri, Sivas, Manisa ve Bolu'da meydana gelen 12 kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı. 24 saat içinde toplam 26 kaza meydana geldi. Kazalarda, 9 kişi hayatını kaybetti, 112 kişi de yaralandı.

  • Kaza tablosu:
  • 9 Ağustos Cuma günü (saat 17.00’den sonra): 14 kaza, 3 ölü, 49 yaralı
  • 10 Ağustos Cumartesi günü (Kurban Bayramı Arifesi) : 12 kaza, 6 ölü, 63 yaralı

Kurbanlık derede mahsur kaldı
GÜNDEM
Kurbanlık derede mahsur kaldı

Kütahya’da tefecilik operasyonuna 3 tutuklama
GÜNDEM
Kütahya’da tefecilik operasyonuna 3 tutuklama

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu
GÜNDEM
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu
Yabancı ülkelerin işi değil

Yabancı ülkelerin işi değil

​Zarif, Basra Körfezi'nin güvenliğine ilişkin açıklama yaptı.
Sezon açılışını kaçıracak

Sezon açılışını kaçıracak

'Terim neden acilen ameliyata alındı?' sorusu da yanıt buldu.
Zam konusunda anlaştılar

Zam konusunda anlaştılar

Hükümet ile Türk-İş tarafları bir araya geldi.
Yangın<br>kontrol altına alındı

Yangın
kontrol altına alındı

3 ev yandı, 15 vatandaş dumandan etkilendi, çok sayıda hayvan telef oldu.
ABD'li askerler Türkiye'de

ABD'li askerler Türkiye'de

Ortak Harekat Merkezi için ilk askeri heyet geldi.
Erzincan'da<br>terör operasyonu

Erzincan'da
terör operasyonu

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanlığı paylaştı.

Diyarbakır'da deprem

Diyarbakır'da deprem

​AFAD, deprem merkezinin Lice olduğunu duyurdu.
Çatlak büyüyor

Çatlak büyüyor

İki ülke arasındaki güvenli ticaret ortaklığı bitiyor.
Cami saldırganı<br>mahkemede

Cami saldırganı
mahkemede

​Norveçli Manshaus, "terör saldırısı" suçlamasıyla yargılanacak.
Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz

Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz

Ayrılık kampanyası içine girenlere net mesaj.
Kuseyri ve İpek<br>ByLock arkadaşı

Kuseyri ve İpek
ByLock arkadaşı

'Dinden uzak' algısı için başörtülü avukat çalıştırmamış.
B planımız hazır

B planımız hazır

Akar, son dönemdeki gelişmeleri değerlendirdi.
100 milyon <br>euro katkısı olacak

100 milyon
euro katkısı olacak

50 binden fazla İngiliz taraftar kente gelecek.
Yargıtay'dan<br>emsal karar

Yargıtay'dan
emsal karar

Yıllık izinle ilgili karar milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor.
Besiciler bekleyişte

Besiciler bekleyişte

Bayramın ikinci gününde satışlar devam ediyor.
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu

Tecrübeli teknik adam Floransa dönüşünde hastaneye götürüldü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.