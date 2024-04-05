Bayramda İstanbul Ankara ve İzmir'de toplu taşıma ücretsiz olacak

Ayrıca 10 Nisan Çarşamba günü saat 00.00'dan 12 Nisan Cuma günü saat 00.00'a kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İst. Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.