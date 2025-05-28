Bayramı yuvamızda geçireceğiz

Uğradığı büyük yıkım ve bin 400 kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin simge noktalarından biri haline gelen Ebrar Sitesi'nde yaşam yeniden başladı. Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda, yeniden inşa süreci kapsamında Emlak Konut GYO güvencesiyle 678'i konut, 97'si iş yeri olmak üzere toplam 775 bağımsız bölümün yapımı tamamlandı. Zemin artı 5 katı geçmeyen yatay mimari anlayışıyla inşa edilen yapılar hem güvenli hem de modern yaşam alanları olarak dikkati çekiyor. Yoğun çalışmaların ardından tamamlanan projede, 206 hak sahibine anahtar teslimi yapıldı.

YENİDEN AYAKTA

Emlak Planlama Uygulama Müdürü Tacettin Şeker, bölgenin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirtti. Yapıların modern ve depreme dayanıklı olduğunu belirten Şeker, şöyle konuştu: “Ebrar Sitesi'ni 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamladık. 678 bağımsız bölümümüzün 206'sının vatandaşlarımıza anahtar teslimini yaptık. Hedefimiz, bayram sonrasında tüm Ebrar Sitesi'ndeki vatandaşlarımızın yaşamasını sağlamak.”

GÖNÜL RAHATLIĞIYLA OTURUYORUZ

Siteye yerleşen Doğan Özkan, inşa sürecini başından beri takip ettiğini ve yapım aşamasında kullanılan tekniklerin kendisine güven verdiğini söyledi. Yeni evinde huzurla yaşamaya başladığını belirten Özkan, şunları kaydetti: “İnsanların kuşkuya düşmesine gerek yok, binaların yapımı, temeli gerçekten çok harika. 11 ili tekrar ayağa kaldırmak kolay değil ve böyle bir devlet gücüne ihtiyaç vardı. Gönül rahatlığıyla oturuyoruz. Bayramı yeni evimizde, çocuklarımızla huzurlu bir şekilde geçireceğimiz için mutluyuz. Artık bizim de bir evimiz var.”

HAYALİMİZİN ÖTESİNDE

Ebrar Sitesi sakinlerinden Saadet Akkurt da yeni evinden ve çevresindeki yaşam alanlarından memnun olduğunu belirtti. Eski Ebrar Sitesi ile kıyaslandığında, çok daha konforlu ve güvenli bir yaşam alanı oluştuğunu vurgulayan Akkurt, şöyle konuştu: “Hayalimizin üstünde bir ev oldu. Burayı yapanlar sadece ev yapmamışlar, çocuklarımız için oyun alanları, yürüyüş yerleri, spor yapabilecekleri alanlar da yapılmış. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bayramı evimizde geçirmiş olacağız.”







