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Bayrampaşa'da korkunç cinayet: Bir anne çocuğunun gözü önünde iple boğularak öldürüldü

Bayrampaşa'da bir otelde çocuğuyla birlikte kalan Ferdane Kurt (43) adlı kadın otelde kalan bir kişi tarafından çocuğunun gözü önünde iple boğularak öldürüldü. Küçük çocuğun ağlama sesi üzerine odaya giren otel görevlileri durumu polise ekiplerine haber verdi. Polis olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Bayrampaşa'da bir anne çocuğunun gözü önünde boğularak öldürüldü.
Bayrampaşa'da bir anne çocuğunun gözü önünde boğularak öldürüldü.

Olay Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı bir otelde bir süredir 3 yaşındaki çocuğu ile kalan Ferdane Kurt, aynı otelde kalan başka biri tarafından henüz bilinmeyen bir sebeple çocuğunun gözü önünde iple boğularak öldürüldü. Küçük çocuğun ağlama sesi üzerine odaya giren otel görevlileri hareketsiz yatan kadını görünce durumu polis ve ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

DHA
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki bir otelde çocuğuyla birlikte kalan 43 yaşındaki kadın, iple boğularak öldürüldü.

KATİL ZANLISI ARANIYOR

Polis ekipleri de kadının öldürüldüğü odada ve otelde detaylı inceleme yaptı. Otel görevlilerinden de bilgi alan polis ekipleri olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Olay yeri inceleme ekipleri, Ferdane Kurt'un iple boğularak öldürüldüğünü belirledi.

ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

  • Kurt'un cenazesi ise Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken 3 yaşındaki çocuğu ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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