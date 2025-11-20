Baytaş Müdürü tutuklandı

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, belediye iştiraki Baytaş A.Ş. mercek altına alındı. Baytaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selim Mataracı’nın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu dönem belediyeye ait bir taşınmazı tutuklu eski Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun talimatıyla usulsüz şekilde kiraya verdiği tespit edildi. Bu işleme ait deliller soruşturma dosyasında da yer aldı. Gözaltına alınan Mataracı, sevk edildiği mahkemece “ihaleye fesat karıştırma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.