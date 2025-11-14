Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Suya yolsuzluk bulaştı

Suya yolsuzluk bulaştı

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0014/11/2025, Cuma
G: 14/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerdeki usulsüzlük 2024 yılı Sayıştay Denetim Raporu’na yansıdı. Sayıştay raporuna göre, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) bünyesinde çalışır durumda kamyonlar bulunmasına rağmen, bu araçlar sahada kullanılmayıp dışarıdan aynı özelliklere sahip araçlar kiralandı. Raporda, kurumun elindeki araçlar atıl durumda kalırken üçüncü şahıslardan yeni araç kiralanmasının tespit edildiği belirtildi. Genel Müdürlük bünyesinde 126 damperli kamyon, 20 vinçli kamyon, 18 su tankeri, 24 kurtarıcı monteli kamyon, 41 vidanjör ve 47 kombine kanal açma ekipmanına sahip demirbaş kamyon bulunuyor. Ancak Sayıştay’ın yaptığı incelemelere göre, bu araçların aylık çalışma kilometreleri değerlendirildiğinde, günlük ortalama kullanım mesafelerinin oldukça düşük olduğu tespit edildi. Toplam 276 araca sahip olmasına rağmen, kurumun sahada kullanılabilecek bu araçlar yerine üçüncü şahıslardan benzer araçlar kiraladığı tespit edildi. Sayıştay raporuna göre, arazide kullanılmak üzere kiralanan hizmet araçları için 242 milyon 326 bin lira ödeme yapıldı. Sayıştay’ın incelemesine göre, İZSU’nun sahip olduğu hizmet araçlarının kullanım oranları oldukça düşük kaldı. 2023 yılı verilerine bakıldığında kamyon ve tankerlerin günlük ortalama kullanım mesafelerinin oldukça düşük seviyelerde kaldığı, vidanjör ile kanal açma ve temizleme araçlarının neredeyse hiç kullanılmadığını ortaya koyuldu.


#İzmir
#şirket
#yolsuzluk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saati 14 Kasım 2025: Öğle ezanı saat kaçta okunuyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için Diyanet namaz vakitlerini açıkladı