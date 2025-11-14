Suya yolsuzluk bulaştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerdeki usulsüzlük 2024 yılı Sayıştay Denetim Raporu’na yansıdı. Sayıştay raporuna göre, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) bünyesinde çalışır durumda kamyonlar bulunmasına rağmen, bu araçlar sahada kullanılmayıp dışarıdan aynı özelliklere sahip araçlar kiralandı. Raporda, kurumun elindeki araçlar atıl durumda kalırken üçüncü şahıslardan yeni araç kiralanmasının tespit edildiği belirtildi. Genel Müdürlük bünyesinde 126 damperli kamyon, 20 vinçli kamyon, 18 su tankeri, 24 kurtarıcı monteli kamyon, 41 vidanjör ve 47 kombine kanal açma ekipmanına sahip demirbaş kamyon bulunuyor. Ancak Sayıştay’ın yaptığı incelemelere göre, bu araçların aylık çalışma kilometreleri değerlendirildiğinde, günlük ortalama kullanım mesafelerinin oldukça düşük olduğu tespit edildi. Toplam 276 araca sahip olmasına rağmen, kurumun sahada kullanılabilecek bu araçlar yerine üçüncü şahıslardan benzer araçlar kiraladığı tespit edildi. Sayıştay raporuna göre, arazide kullanılmak üzere kiralanan hizmet araçları için 242 milyon 326 bin lira ödeme yapıldı. Sayıştay’ın incelemesine göre, İZSU’nun sahip olduğu hizmet araçlarının kullanım oranları oldukça düşük kaldı. 2023 yılı verilerine bakıldığında kamyon ve tankerlerin günlük ortalama kullanım mesafelerinin oldukça düşük seviyelerde kaldığı, vidanjör ile kanal açma ve temizleme araçlarının neredeyse hiç kullanılmadığını ortaya koyuldu.