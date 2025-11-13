Marmaris eski Belediye Başkanı Oktay: Genel başkan yanlış bilgilendirildi

Oktay, "Bu arazinin Sinpaş’a verilmesi hatadır; çünkü bu arazi Sinpaş’a verilen bir arazi değildir. Burası Sinpaş öncesinde de başka bir özel firmanın, kendi tapulu ve onaylı imar planı olan bir mülkiyetidir. Ne Marmaris Belediyesi’nden ne de herhangi bir kamu kurumundan verilmiş bir alan söz konusudur" diye konuştu.