Marmaris eski Belediye Başkanı Oktay: Genel başkan yanlış bilgilendirildi

Marmaris önceki dönem belediye başkanı Mehmet Oktay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisiyle ilgili yaptığı açıklamaların ardından Marmaris’te basın açıklaması yaptı. Oktay, özellikle Sinpaş arazisiyle ilgili iddialara yanıt verdi.
Oktay, 2005 yılında İçmeler Belediyesi tarafından yapılan imar planına dikkat çekerek, "Ben belediye başkanı olmadan, yani 2019 yılından önce, o tarihten geriye gidecek olursak, 2005 yılında İçmeler Belediyesi tarafından 1985 yılında yapılan mevzi imar planı, 2005 yılı İçmeler imar revizyon planı ile birlikte bu planların içerisine alınmıştır. Dolayısıyla İçmeler bütüncül imar planları içerisinde yer almaktadır. Bunun da bir kez daha altını çizmekte fayda vardır" dedi.
"Verilen ruhsatlarla ilgili yanlış bilgilendirmeler yapılıyor"
Oktay, özel mülkiyet ve onaylı planı olan alanlarda ruhsat verilmesinin vatandaşın anayasal hakkı olduğunu belirterek, "Bu süreçte belediyenin de görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Ancak verilen ruhsatlarla ilgili maalesef çok yanlış bilgilendirmeler yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.
"Sinpaş’a arazi verilmedi"
"İmar hakkı artırılmadı"
"Belediye davalı konumda"
Oktay, davalarla ilgili olarak da Marmaris Belediyesi’nin yanlış yönlendirildiğini ileri sürerek şunları söyledi:
- "Davayı açan Marmaris Belediyesi değildir; tam tersi, Marmaris Belediyesi burada davalı, yani dava açılan kurumdur. Ancak mevcut yönetim genel başkanı da yanlış bilgilendirerek davacıymış gibi bir hava oluşturmaktadır."
"Dava Marmaris Belediyesi ve yatırımcı tarafından kazanıldı"
İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdare Dava Dairesi’nin verdiği karara değinen Oktay, "Bu dava Marmaris Belediyesi ve yatırımcı tarafından kazanılmıştır. Ancak mevcut yönetim bu gerçeği çarpıtarak kamuoyunu yanıltmaktadır." ifadelerini kullandı.
"Savcıları göreve davet ediyorum"
Oktay, "Bu süreçte sergilenen tutum, kamu zararına yol açan ve halkı kin ve düşmanlığa sevk eden açık bir görevi kötüye kullanma örneğidir. Kamu yararının korunması ve adaletin sağlanması adına, Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyoruz" diyerek çağrıda bulundu.