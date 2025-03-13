CHP'li Eski Belediye Başkanı tartışmalı Sinpaş inşaatına dair gerçekleri açıkladı: Partimin onayıyla yaptım

Oktay dönemin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile birlikte.
Marmaris'te yasa dışı ruhsat iddialarıyla gündeme gelen Sinpaş İnşaatı hakkında açıklama yapan Eski Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Yaptığım her şey partimin onayıyla gerçekleştirildi. Şu an günah keçisi oldum" ifadelerini kullandı.
2019-2024 dönemi eski
Belediye Başkanı
, yapı kullanım izni belgesiyle ilgili iddialara yanıt verirken, CHP Genel Merkezi'ne çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Marmaris Kızılkum'da İçmeler Mahallesi'ndeki "Sinpaş Kızılbük" isimli otel ve devre mülk inşaatını yapan firmaya, kendisi göreve gelmeden önce yasalar çerçevesinde verilmiş haklar olduğunu belirten Oktay,
"Buradaki hiçbir süreç benim görev süremde başlamış değil. İlk mevzi imar planı 1986 ve 2005 yıllarında mevcut imar planları içine alınmış. En ufak bir emsal artışı söz konusu değil. Tüm imar hakları benden yıllar önce kanunlarla yerleştirilmiş haklardır."
dedi.
"Partimin onayıyla yaptım"
Eski Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Sinpaş inşaatıyla ilgili ruhsat sürecinin tamamen CHP Genel Merkezi'nin bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleştiğini belirtti. Oktay, "Ne yaptıysam partimin onayıyla yaptım. Günah keçisi ilan edildim" diyerek suçlamalara karşı çıktı.
Seyit Torun ile görüşmeler
Oktay, dönemin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile yaptığı görüşmelere atıfta bulunarak, tüm raporların ve adımların genel merkezin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini vurguladı.
Kendi döneminin ilk gününden itibaren her şeyi partisi CHP'nin yetkililerine ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı'na aktardığını dile getiren Oktay, şöyle devam etti:
"Benim dönemimde bu projeyle ilgili devam eden unsurlarda, en başından itibaren Genel Merkez yönetiminin de onayını alarak hareket ettim. Sürecin en başında Genel Merkez'in onayını aldım, sonrasında tüm raporları düzenli olarak Genel Merkez'e ilettim. Her şey hukuki. Genel Başkan Yardımcımız, 'Başkan yasal olan neyse onu yapacaksınız' dedi. Sonrasında konu basında yer aldıktan sonra da tüm raporlarımı da sundum kendilerine."
"Parti içindeki odaklarla hesaplaşabilirim"
Mehmet Oktay, partisi içindeki bazı odakların siyasi hesaplaşma peşinde olduğunu iddia etti.
"Görev sürem içerisinde Cumhuriyet Halk Partisine ve yasalara bağlı kaldım. Ben genel merkezimize gerekli savunmamı sunacağım. Parti içerisindeki bir takım odaklar, siyasi kaygılarından ötürü benimle hesaplaşmak isteyeceklerdir, biz bunlarla da mücadele etmeyi biliriz"
diyen Oktay, yargı süreci devam ederken suçlu ilan edilmenin adil olmadığını da sözlerine ekledi.
#Marmaris
#Mehmet Oktay
#CHP
#Kemal Kılıdaroğlu