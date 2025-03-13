CHP'li Eski Belediye Başkanı tartışmalı Sinpaş inşaatına dair gerçekleri açıkladı: Partimin onayıyla yaptım

"Benim dönemimde bu projeyle ilgili devam eden unsurlarda, en başından itibaren Genel Merkez yönetiminin de onayını alarak hareket ettim. Sürecin en başında Genel Merkez'in onayını aldım, sonrasında tüm raporları düzenli olarak Genel Merkez'e ilettim. Her şey hukuki. Genel Başkan Yardımcımız, 'Başkan yasal olan neyse onu yapacaksınız' dedi. Sonrasında konu basında yer aldıktan sonra da tüm raporlarımı da sundum kendilerine."