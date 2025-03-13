Kafe ve restoranlarda Ramazan fırsatçılığı: Türk halkı dışarıda iftar yapmayı düşünmüyor

Araştırmanın dikkat çeken verilerinden biri,

“Sizce iftar menülerinde kafe ve restoranlar fırsatçılık yapıyor mu?”

sorusuna Türk halkının yüzde 96,1’inin

“Evet”

cevabını vermesi. Fırsatçılık yapılmadığını söyleyenler ise yalnızca yüzde 3,9’luk bir kesimi kapsıyor. Bu durum, katılımcılara yöneltilen bir diğer soruda da kendini gösteriyor.

“Sizce iftar menü fiyatlarının yüksek olmasının sebebi nedir?”

sorusuna katılımcıların yüzde 76,4’ü en büyük nedenin yine

“fırsatçılık ve yüksek kâr marjı”