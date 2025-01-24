Areda Survey'den Süper Lig anketi: Hangi takım şampiyon olur?

Süper Lig heyecanı devam ederken Türk halkının yeni favori takımları da belli olmaya başladı. Areda Survey araştırma şirketi, Türkiye genelinde 4 bin 48 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmada Türk halkının Süper Lig tahminlerini paylaştı.





Lig başında gerçekleştirilen araştırmada (29 Ağustos-2 Eylül 2024) yalnızca yüzde 19,4’ünün 'şampiyon olur' dediği Galatasaray takımı, yeni araştırmada (30 Aralık 2024-01 Ocak 2025) yüzde 67,6 ile ligin favorisi haline geldi. Lig başında yüzde 37,4 ile ligin favorisi gösterilen Fenerbahçe ise yeni araştırmada yüzde 10,5’e kadar geriledi. Beşiktaş, lig başında yüzde 36,1 ile ikici favori takım iken, son araştırmada yüzde 18,1’e düştü. Trabzonspor’u favori bulanların oranı ise yüzde 2,6 olarak araştırmaya yansıdı.





Beşiktaş taraftarı takımından vazgeçmiyor





Araştırmanın en dikkat çeken sonuçlarından biri de taraftarların kim şampiyon olur tahminleri. Beşiktaş taraftarının yüzde 78,8’i kendi takımlarından ne olursa olsun vazgeçmiyor. Ligin favorisi gösterilen Galatasaray’ın şampiyon olacağını düşünen Beşiktaş taraftarının oranı ise yalnızca yüzde 20,2.





Fenerbahçe taraftarı yüzde 75,6 ile Galatasaray’ın, yüzde 24’ü ise kendi takımının; Trabzonspor taraftarları yüzde 70,8 ile Galatasaray’ın, 26,9’u ise kendi takımının; Galatasaray taraftarı yüzde 92,8 ile Galatasaray’ın, yüzde 4,2’si ise Fenerbahçe’nin şampiyon olacağını düşünüyor.































