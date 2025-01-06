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Gençlerin yüzde 43’ü çok dindar

Gençlerin yüzde 43’ü çok dindar

04:006/01/2025, Pazartesi
G: 6/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.
Arşiv.

Araştırma şirketi Areda Survey, Türkiye’deki “Dindarlık” oranlarını araştırdı. Araştırmanın sonuçlarına göre 18-34 yaş arasında kendini çok dindar olarak tanımlayanların oranı yüzde 43 çıktı.

Türkiye genelinde 4.539 kişiyle yapılan ankette katılımcılara kendilerini dindarlık bakımından nasıl görüldükleri soruldu. 2022’de yüzde 37,8; 2023’ te yüzde 38,7 olan “çok dindar” tanımlaması, bu yıl yüzde 39,1’e ulaştı. Ankete katılan erkeklerin yüzde 41,5’i, kadınlardan daha çok dindar olduğunu belirtti. Araştırmanın sonuçlarına göre 18-34 yaş arasında kendini çok dindar olarak tanımlayanların oranı yüzde 43 çıktı.

KADINLAR DAHA FAZLA KUR’AN MEALİ OKUYOR

Kuranı Kerim’in mealini okudunuz mu sorusuna, ankete katılanların yüzde 21,5’i okuduğunu, yüzde 18,4’ü ise hiç okumadığını belirtti. Mealin bir kısmını okuyanlar ise yüzde 60,1 oldu. Kadınların yüzde 25,5’i Kur’an mealinin tamamını okuduğunu ifade ederken, bu oran erkeklerde yüzde 17,4 olarak tespit edildi. Katılımcılara, anne-babalarını dindarlık açısından nasıl değerlendirdikleri de soruldu. Geçen yıl yüzde 59,1 olan “annem-babam çok dindardır” diyenlerin oranı bu yıl yüzde 50,6’ya kadar geriledi.



#Toplum
#Din
#Areda Survey

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