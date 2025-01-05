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Müslüman olmam için bana bir işaret oldu

Müslüman olmam için bana bir işaret oldu

Aybike Eroğlu
Aybike Eroğlu
04:005/01/2025, Pazar
G: 5/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Elina Kvirikidze ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Elina Kvirikidze ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Uzun bir süredir İslam'ı araştıran Rus asıllı Elina Kvirikidze'nin hayatı kandil akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşılaşmasıyla değişti.

Regaib Kandili vesilesiyle Sultanahmet Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, burada turistlerle de kısa sohbetler etti. O kişiler arasında 34 yaşındaki Elina Kvirikidze de vardı.

ERDOĞAN'DAN İKRAM

Erdoğan’la karşılaşmadan yaklaşık 10 dakika önce kestane yemek için Sultanahmet Meydanı’na çıkan genç kadın, yanındaki arkadaşıyla birlikte Erdoğan’ın geldiğini öğrenince kalabalığa doğru yöneldi. Burada Erdoğan’ın ikram ettiği kestane ve mısırı alan Elina, bunun bir işaret olduğunu düşünerek Sultanahmet Camii’ne giderek İslam hakkında bilgi almak istedi. İslamic Information Center gönüllülerinden Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencisi Mervenur Tandoğan (24) ile Marmara Üniversitesi Dinler Tarihi alanında yüksek lisans yapan Beyzanur Öztürk (24) bu anlara tanıklık etti. Elina’ya imanın şartlarını anlattığını söyleyen Tandoğan, “Vakit namazını camide birlikte kıldık. Namaz sonrası, ‘Şimdi belki görmüyorsunuz ama içimde her şey yerli yerine oturdu. Çok sakinleşmiş hissediyorum’ dedi. Samimiyeti o kadar güçlüydü ki, bu duyguyu biz de hissettik” ifadelerini kullandı. Gürcistan’da yaşayan, Rus asıllı bir anne ve Samsunlu Gürcü bir babanın kızı olan Elina, sosyal medya hesabından duygularını paylaştı. Geçtiğimiz yıl babasının vefat ettiğini ifade eden genç kadın, Müslüman olduktan sonra içindeki boşluğu doldurduğunu ifade etti.




#Aktüel
#İslam
#Müslümanlık
#Recep Tayyip Erdoğan

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