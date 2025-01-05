Müslüman olmam için bana bir işaret oldu

Erdoğan’la karşılaşmadan yaklaşık 10 dakika önce kestane yemek için Sultanahmet Meydanı’na çıkan genç kadın, yanındaki arkadaşıyla birlikte Erdoğan’ın geldiğini öğrenince kalabalığa doğru yöneldi. Burada Erdoğan’ın ikram ettiği kestane ve mısırı alan Elina, bunun bir işaret olduğunu düşünerek Sultanahmet Camii’ne giderek İslam hakkında bilgi almak istedi. İslamic Information Center gönüllülerinden Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencisi Mervenur Tandoğan (24) ile Marmara Üniversitesi Dinler Tarihi alanında yüksek lisans yapan Beyzanur Öztürk (24) bu anlara tanıklık etti. Elina’ya imanın şartlarını anlattığını söyleyen Tandoğan, “Vakit namazını camide birlikte kıldık. Namaz sonrası, ‘Şimdi belki görmüyorsunuz ama içimde her şey yerli yerine oturdu. Çok sakinleşmiş hissediyorum’ dedi. Samimiyeti o kadar güçlüydü ki, bu duyguyu biz de hissettik” ifadelerini kullandı. Gürcistan’da yaşayan, Rus asıllı bir anne ve Samsunlu Gürcü bir babanın kızı olan Elina, sosyal medya hesabından duygularını paylaştı. Geçtiğimiz yıl babasının vefat ettiğini ifade eden genç kadın, Müslüman olduktan sonra içindeki boşluğu doldurduğunu ifade etti.