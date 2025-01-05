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Kocaeli detayıyla başlayıp adım adım takip etti: Gassal'ın nerede çekildiği belli oldu

Kocaeli detayıyla başlayıp adım adım takip etti: Gassal'ın nerede çekildiği belli oldu

Semih Bozkuş
00:005/01/2025, Sunday
G: 5/01/2025, Sunday
Yeni Şafak
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İzleyicilerden tam not alarak zirveye oturan Gassal dizisinin nerede çekildiği belli oldu.
İzleyicilerden tam not alarak zirveye oturan Gassal dizisinin nerede çekildiği belli oldu.

TRT'nin izlenme rekorları kıran Gassal dizisinin öyküsü kadar nerede çekildiği de merak uyandırıyordu. Dizideki bazı Kocaeli detayları izleyicilere fikir verse de bir sosyal medya kullanıcısı gördüğü ipuçlarını adım adım takip ederek dizinin çekildiği konumları buldu. İşte Gassal dizisinin çekim serüveninin Kocaeli ile İstanbul arasında mekik dokuduğu o konumlar.

TRT
'nin dijital platformu
Tabii
'de yayınlanan yeni orijinal dizisi "
Gassal
" ilk bölümünden itibaren izleyiciyi ekran başına kilitledi.

"Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşen bir gassal Baki'nin kara mizahla dramı harmanlayan hikayesini anlatan dizinin ilk bölümü, Tabii resmi YouTube kanalında bir haftada 6 milyon görüntüleme aldı.

Seyircilerden tam not alarak zirveye yerleşen dizinin hikayesi kadar nerede çekildiği de merak uyandırmaya başladı.

41 plakadan yola çıktı

'Mustafa Çolak' isimli bir sosyal medya kullanıcısı da bu merakı gidermek adına Kocaeli detayından yola çıkarak
dizinin çekildiği konumları
buldu.
Dizide kullanılan araçların çoğunun '41' plaka olduğunu fark eden ve bu detaydan yola çıktığını belirten Çolak, dizideki karakterlerden biri olan
Ahmet'in evi
nin arka planındaki çift minareli ve çift şerefeli büyük cami ile ana karakter Baki'nin babasını kurtarmak için geçtiği büyük viyadüğün de önemli ipuçları olduğunu ifade etti.

İlk toka dükkanını buldu

X hesabından seri paylaşım yapan Çolak, ilk araştırmasına
Kocaeli
'den başladığını ve
Baki
'nin toka aldığı dükkanı bulduğunu kaydetti.
Gebze Hükümet Caddesi
'ndeki dükkanı bulduktan sonra taşraya yönelen Çolak, Ahmet'in evinin arka planındaki çift minareli, çift şerefeli camiyi
Gebze
ve
Kocaeli
'de aradığını ancak bulamadığını belirterek Baki'nin babasını kurtarmaya giderken altından geçtiği büyük viyadüğe yöneldi.
Bu viyadüğün Kuzey Marmara Otoyolu olduğunu düşünerek
Gebze
'den
Beykoz
'a doğru, otoyol üzerindeki köy ve kasaba camilerini araştırmaya başlayan Çolak,
cenaze namazları
nın kılındığı Beykoz Kılıçlı Köyü Cami'yi buldu.

Aradığı çift minareli camiyi Cumhuriyet Köyü'nde buldu

Kılıçlı köyünde detaylı arama yaparken gasilhane sahnelerinin çekildiği yeri de bulan Çolak, burasının bir çok mekanın bulunduğu bir film platosu olduğunu belirtti.

Baki ve Ahmet'in evlerini bulmak için araştırmasına devam eden
Çolak
, bu adımda başarısız olduğunu ancak aradığı
çift minareli
ve
çift şerefeli
büyük cami
yi
Cumhuriyet Köyü
'nde buldu.
Bulduğu
Cumhuriyet Köy Cami'
nin hangi açıdan göründüğünü hesaplayarak
Ahmet'in evi
ni de bulan Çolak, çıkmaz sokak gibi görünen yeri bulmak için çıkmaz sokaklara bakarak hızlıca sonuca ulaştığını ifade etti.

Baki'nin evini de buldu

En çok zorlandığı mekanın, Baki'nin evi olduğunu, ev ve çevresiyle ilgili çok fazla detay olmadığını kaydeden Çolak, "
Bu yüzden sokak sokak dolaşarak arama yapmak zorunda kaldım ve sonunda bulmayı başardım.
" ifadelerini kullanarak paylaşımında harita üzerinden
konum
linkine de yer verdi.
Paylaşımlarına devam eden Çolak,
Baki’nin babasını kurtardığı dağ evi
ve çevresini bularak burasının da
harita
üzerinden konum linkine yer verdi.
Gassal dizisinin nerede çekildiğini adım adım iz sürerek bulan sosyal medya kullanıcı Mustafa Çolak'ın paylaşımları ise şöyle:




#Gassal
#TRT
#Tabii
#Baki
#Beykoz

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