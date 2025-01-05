İzleyicilerden tam not alarak zirveye oturan Gassal dizisinin nerede çekildiği belli oldu.
TRT'nin izlenme rekorları kıran Gassal dizisinin öyküsü kadar nerede çekildiği de merak uyandırıyordu. Dizideki bazı Kocaeli detayları izleyicilere fikir verse de bir sosyal medya kullanıcısı gördüğü ipuçlarını adım adım takip ederek dizinin çekildiği konumları buldu. İşte Gassal dizisinin çekim serüveninin Kocaeli ile İstanbul arasında mekik dokuduğu o konumlar.
'nin dijital platformu
'de yayınlanan yeni orijinal dizisi "
" ilk bölümünden itibaren izleyiciyi ekran başına kilitledi.
"Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşen bir gassal Baki'nin kara mizahla dramı harmanlayan hikayesini anlatan dizinin ilk bölümü, Tabii resmi YouTube kanalında bir haftada 6 milyon görüntüleme aldı.
Seyircilerden tam not alarak zirveye yerleşen dizinin hikayesi kadar nerede çekildiği de merak uyandırmaya başladı.
'Mustafa Çolak' isimli bir sosyal medya kullanıcısı da bu merakı gidermek adına Kocaeli detayından yola çıkarak
dizinin çekildiği konumları
buldu.
Dizide kullanılan araçların çoğunun '41' plaka olduğunu fark eden ve bu detaydan yola çıktığını belirten Çolak, dizideki karakterlerden biri olan
nin arka planındaki çift minareli ve çift şerefeli büyük cami ile ana karakter Baki'nin babasını kurtarmak için geçtiği büyük viyadüğün de önemli ipuçları olduğunu ifade etti.
X hesabından seri paylaşım yapan Çolak, ilk araştırmasına
'den başladığını ve
'nin toka aldığı dükkanı bulduğunu kaydetti.
'ndeki dükkanı bulduktan sonra taşraya yönelen Çolak, Ahmet'in evinin arka planındaki çift minareli, çift şerefeli camiyi
ve
'de aradığını ancak bulamadığını belirterek Baki'nin babasını kurtarmaya giderken altından geçtiği büyük viyadüğe yöneldi.
Bu viyadüğün Kuzey Marmara Otoyolu olduğunu düşünerek
'den
'a doğru, otoyol üzerindeki köy ve kasaba camilerini araştırmaya başlayan Çolak,
nın kılındığı Beykoz Kılıçlı Köyü Cami'yi buldu.
Aradığı çift minareli camiyi Cumhuriyet Köyü'nde buldu
Kılıçlı köyünde detaylı arama yaparken gasilhane sahnelerinin çekildiği yeri de bulan Çolak, burasının bir çok mekanın bulunduğu bir film platosu olduğunu belirtti.
Baki ve Ahmet'in evlerini bulmak için araştırmasına devam eden
, bu adımda başarısız olduğunu ancak aradığı
ve
yi
'nde buldu.
Bulduğu
nin hangi açıdan göründüğünü hesaplayarak
ni de bulan Çolak, çıkmaz sokak gibi görünen yeri bulmak için çıkmaz sokaklara bakarak hızlıca sonuca ulaştığını ifade etti.
En çok zorlandığı mekanın, Baki'nin evi olduğunu, ev ve çevresiyle ilgili çok fazla detay olmadığını kaydeden Çolak, "
Bu yüzden sokak sokak dolaşarak arama yapmak zorunda kaldım ve sonunda bulmayı başardım.
" ifadelerini kullanarak paylaşımında harita üzerinden
linkine de yer verdi.
Paylaşımlarına devam eden Çolak,
Baki’nin babasını kurtardığı dağ evi
ve çevresini bularak burasının da
üzerinden konum linkine yer verdi.
Gassal dizisinin nerede çekildiğini adım adım iz sürerek bulan sosyal medya kullanıcı Mustafa Çolak'ın paylaşımları ise şöyle:
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