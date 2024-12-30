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Gassal 'Tabii'yi zirveye taşıdı

Gassal 'Tabii'yi zirveye taşıdı

Seren Som
Seren Som
12:5130/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Gassal dizisiyle birlikte Tabii uygulamasının günlük indirilme sayısı 30 bine kadar çıktı.
Gassal dizisiyle birlikte Tabii uygulamasının günlük indirilme sayısı 30 bine kadar çıktı.

TRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni orijinal dizisi 'Gassal' hikayesi ve etkileyici oyuncu performansıyla izleyicilerin beğenisini kazandı. Gassal dizisi sonrası Tabii platformu Netflix, Blutv, Amazon Prime gibi tüm dijital yayın platformlarını geride bırakarak Appstore'da 'en çok indirilen dijital yayın platformu' oldu.

"Ölünce beni kim yıkayacak?"
sorusunun peşine düşen gassal Baki'nin kara mizahla dramı harmanlayan hikayesini anlatan dizi, kısa sürede yüksek izlenme oranlarına ulaştı.

İlk bölüm izlenme rekoru kırdı

Yayınlandığı günden itibaren sosyal medyada gündem olan dizinin ilk bölümü, Tabii resmi YouTube kanalında 4 milyona yakın görüntüleme alırken,
dizinin "İçim Yanar" adlı müzik klibi ise 7 gün içinde 3,5 milyona yakın izlendi.

IMDB: 8.6

Gassal dizisi
Imdb sitesinde
bin 600 kişi tarafından oylandı ve dizinin puanı 10 üzerinden 8.6 oldu.

Tabii de zirvede

Gassal dizisinin etkisi Tabii’nin app indirilme sayılarında da görüldü.
Genel olarak Tabii uygulaması günde 1000 - 2000 arasında indirilirken
,
Gassal dizisiyle birlikte günlük indirilme sayısı 30 bine kadar çıktı.
Gassal dizisi sonrası tabii platformu,
Netflix, Blutv, Amazon Prime
gibi rakiplerini geride bırakarak
Appstore’da en çok indirilen dijital yayın platformu
oldu.
  • “Gassal” dizisinin bu hızlı yükselişi, yerli dijital içerik üretimde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İkinci sezon çekimleri tamam

Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı, Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini üstlendiği dizinin 2. sezon çekimleri de tamamlandı.

  • Senaryosunu Sümeyye Karaaslan'ın kaleme aldığı dizinin yeni sezonunda başrolleri Ahmet Kural ve Hande Soral paylaşacak.

Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç gibi usta oyuncuların da kadroda yer alacağı yeni sezonda, izleyiciler sürpriz gelişmelerle karşılaşacak.


#Gassal
#Tabii
#Dizi

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