En sonunda bu da oldu: Çöplerin zamanında toplanmadığı CHP'li Marmaris Belediyesi'nde yaban domuzlar sokaklarda dolaşmaya başladı

Vatandaşlar belediye yetkililerinin konuya yeterli hassasiyet göstermediğinden yakınırken, veteriner hekim Behçet Düzgün, yaşanan durumun sadece bir "görüntü kirliliği" ya da "doğal bir olay" olmadığını, ciddi halk sağlığı ve güvenlik riski taşıdığını söyleyerek yetkilileri uyardı.





"Kedi ve köpekler üzerinden yapılan matematiksel çalışmalarda, bir kedi ya da köpek yılda iki kez doğum yapar, her seferinde altı yavru doğurur. Bunlardan yarısı dişi olursa, altı yıl sonunda 67 bin yavruya ulaşabiliyor. Bu sadece bir bireyden çıkan sonuç. Domuzlarda bu oran çok daha yüksek. Bir domuz yılda iki kez doğum yapabilir ve her batında 2 ile 15 arasında yavru doğurur. Bazı bireylerde bu sayı 17-18'e kadar çıkıyor. Doğum sıklığı ve yavru sayısı göz önüne alındığında, 7-8 yıl içinde bir domuzun soyundan yüz binleri aşan bireyler türeyebilir."