En sonunda bu da oldu: Çöplerin zamanında toplanmadığı CHP'li Marmaris Belediyesi'nde yaban domuzlar sokaklarda dolaşmaya başladı

Marmaris'te yaşayan vatandaşlardan Uğur Çelik ‘Vallahi fazla söylenecek söz bulamıyorum. Hayvanlar artık her yere girdi ama gidecek yerleri de yok maalesef bunu ne yapacağımızı nasıl yaparız hiçbir fikrimiz yok. İyi bir şey değil hiçbir zaman hiçbir şartlarda ama dediğim gibi bu hayvanları nasıl durdurabiliriz ? diyerek yetkilileri göreve davet etti.





Marmaris yaşayanlarından Ayşe Naz Özyalçın ise köpeği ile dolaşırken tedirgin olduğunu, her an saldırıya uğrayacak gibi korktuğunu ifade ederek "Yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını bekliyoruz" dedi.