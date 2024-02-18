'Bekâra ev yok' cezası

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), bekâra ev kiralamak istemeyen ev sahibine "Ayrımcılık yasağını ihlal" gerekçesiyle 5 bin 958 lira idari para cezası verdi. TİHEK'in kararına göre, Ankara'da yaşayan B.C.H, bir internet sitesinde gördüğü kiralık ev ilanı için emlakçıyla iletişime geçti ve ön koşullarda anlaştı. Ancak sonrasında ev sahibinin bekâra evini kiralamak istemediği yanıtını aldı. Ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla TİHEK'e başvuran B.C.H, emlakçıyla yaptığı görüşmenin ekran görüntüsünü delil olarak sundu. Başvuruyu karara bağlayan TİHEK, ev sahibine "ayrımcılık yasağını" ihlal ettiği gerekçesiyle 5 bin 958 lira idari para cezası verdi. TİHEK'in kararında, "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir" hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.